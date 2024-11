Badanie wskazuje między innymi, że emisja dwutlenku węgla, która przyczynia się do zmiany klimatu, wzrosła między 2019 a 2023 rokiem o 46 procent. Eksperci zaznaczają także, że w 2023 roku prywatne odrzutowce wyemitowały szacunkowo 15,6 mln ton dwutlenku węgla – odpowiada to rocznej emisji 3,7 mln samochodów benzynowych. „Generalnie jest to niewiele w porównaniu do globalnych emisji dwutlenku węgla, bo stanowi to około 1,8 proc. emisji ze wszystkich podróży lotniczych, a lotnictwo stanowi 4 proc. globalnych emisji” – czytamy w raporcie z badania.

Jednocześnie naukowcy zwracają jednak uwagę na to, że to jednak palący problem. Jak zaznacza profesor Gossling, „emisje te mogą wydawać się niewielkie, ale każda z tych bogatych osób w ciągu roku – podróżując prywatnymi odrzutowcami – emituje więcej niż niejedno miasto w środkowej Afryce”.

Podróże prywatnymi odrzutowcami: kto lata najczęściej?

Badacze wyjaśniają w swoim badaniu, że osoby latające prywatnymi odrzutowcami należą zazwyczaj do najbogatszych na świecie. Szacuje się, że grupa ta obejmuje około 256 tys. osób. To 0,003 proc. światowej populacji dorosłych. Każda z tych osób – jak wskazują naukowcy – posiada średnio 123 mln dolarów. „Jedna z tych osób w 2023 roku podróżowała prywatnym odrzutowcem 169 razy, emitując szacunkowo 2400 ton dwutlenku węgla. Odpowiada to rocznej emisji 571 samochodów benzynowych” – czytamy.

Naukowcy w swoim raporcie nie podali nazwisk – podkreślili bowiem, że nie chcą wskazywać konkretnych osób, lecz zwrócić uwagę na problem. Ujawnili jednak, że kraje, w których ma miejsce najwięcej lotów prywatnymi odrzutowcami to USA (69 procent całości lotów), a także Brazylia, Kanada, Niemcy, Meksyk i Wielka Brytania.

Czytaj więcej Planeta Duży wzrost liczby lotów prywatnych samolotów w Europie. Raport Greenpeace'u Nowy raport Greenpeace ujawnia, że choć właściciele prywatnych samolotów często tłumaczą, że są im one niezbędne do pracy, najczęściej korzystają z nich w zupełnie innych celach, a liczba tego typu lotów gwałtownie wzrasta w okresie letnim.

Eksperci zauważyli także, że wiele z lotów, które przeanalizowano w badaniu, miało charakter rekreacyjny. Co to oznacza? Lecące samolotami osoby podróżowały na wydarzenia takie jak festiwale filmowe, muzyczne czy mecze piłki nożnej.