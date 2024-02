Premier Brandenburgii Dietmar Woidke (SPD) wezwał rząd federalny do inwestowania w rafinerię PCK w Schwedt przez co najmniej dwa lata. Woidke zaapelował do kanclerza Olafa Scholza (SPD) i ministra gospodarki Roberta Habecka (Zieloni) by rząd federalny nie oddawał kontroli nad rafinerią. Jako pierwsza napisała o tym o tym „Märkische Oderzeitung”.