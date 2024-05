Nieraz dane pochodzące z platform do monitoringu jakości powietrza wskazywały już, że na tle innych krajów europejskich jakość powietrza w Polsce jest bardzo zła. Wygląda jednak na to, że sytuacja uległa poprawie. Najnowsze badanie „Strefy Czystego Transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?” sugeruje, że działania antysmogowe w Polsce zaczynają przynosić efekty. Mimo to nie wszyscy to zauważają.

Smog: jakość powierza w polskich miastach

Jak wynika z badania, co piąta badana osoba jest zdania, że w jej okolicy powietrze jest złe przez cały rok. Przekonanie to jest jeszcze powszechniejsze w dużych miastach. Jako kraj jesteśmy także mocno podzieleni w kwestii tego, czy sytuacja się poprawia, mimo że niezależne raporty pokazują pozytywny trend.

Jedynie 3 proc. respondentów z Polski wskazuje na zanieczyszczenie powietrza jako najważniejszy problem dla naszego kraju. Jako wyzwanie rozwojowe smog zdecydowanie przegrywa z inflacją i wysokimi kosztami życia – na te problemy uwagę zwraca co trzecia osoba. Ankietowani, poproszeni o wybranie trzech najważniejszych tematów, znacznie częściej zaliczają jednak do nich jakość powietrza – robi to 18 proc. badanych.

Co siódma badana osoba deklaruje także, że regularnie sprawdza informacje o stanie powietrza, podczas gdy prognozę pogody regularnie sprawdza 60 proc. osób. Jeśli chodzi o codzienną percepcję smogu, większość z nas częściej opiera się raczej na własnych wrażeniach zmysłowych, niż na odczytach urządzeń pomiarowych.