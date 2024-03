Ranking jakości powietrza na świecie. Turystyczny raj z najgorszym wynikiem

Z kolei najbardziej zanieczyszczoną stolicą, po raz piąty w ciągu ostatnich sześciu lat, ogłoszono Delhi. Poziom PM 2,5 w tym mieście wynosił średnio ponad 102 mikrogramy na metr sześcienny, co oznacza wzrost o 10 jednostek w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2023 roku aż 9 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miast znajdowało się w Indiach, co stanowi wzrost o 3 w stosunku do roku poprzedniego.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym regionie było też najwięcej stacji monitorowania jakości powietrza, podczas gdy część zamożnych krajów, których gospodarka opiera się o branżę paliw kopalnych, ma ich zdecydowanie mniej.