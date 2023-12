Prognozowane na piątek przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmują miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała. Na liście uwzględniono również powiaty: gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, raciborski, rybnicki, mikołowski, wodzisławski, pszczyński, bielski, cieszyński i żywiecki.

W piątek poza Polską nigdzie w Europie jakość powietrza nie została określona jako "ekstremalnie zła”. Dane serwisu Airly wskazują także, że na tle Europy jakość powietrza w Polsce była w piątek o poranku najgorsza.

Dlaczego smog w Polsce nasila się zimą?

Pory roku, a także towarzyszące im warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Zimą powietrze jest gęstsze i porusza się wolniej niż ciepłe, co sprawia, że wychwytuje i zatrzymuje one zanieczyszczenia, przez co utrzymują się one znacznie dłużej niż latem. Zimne powietrze jest także zwykle bardziej suche, gdyż nie może zatrzymać tak dużej ilości wilgoci jak powietrze ciepłe. Zawiera ono również więcej zanieczyszczeń, co powoduje większe trudności w oddychaniu niż latem, gdy powietrze jest bardziej ruchliwe.

Te czynniki atmosferyczne sprawiają, że duże miasta walczą z uporczywym smogiem przez całą zimę. Na obniżoną jakość powietrza w zimowych miesiącach wpływa jednak nie tylko pogoda – zmieniają się wówczas także nasze przyzwyczajenia, które niejednokrotnie skutkują zwiększoną produkcją zanieczyszczeń. Jest to między innymi zostawianie odpalonego samochodu w celu rozgrzania, sezon grzewczy, który wiąże się ze spalaniem węgla, palenie w kominku czy zwiększone zapotrzebowanie na energię w dużych fabrykach i firmach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 roku alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10. Wcześniej było to 300 mikrogramów. Poziom informowania – 100 mikrogramów – to dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości powietrza, ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów. Limit dni w ciągu roku z przekroczoną normą jakości powietrza (średnio 50 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ciągu doby) wynosi zgodnie z przepisami 35.