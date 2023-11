Smog w Indiach: pomoże sztuczny deszcz

Jak podaje portal phys.org, władze Indii poinformowały że chciałby wykorzystać technikę wywoływania deszczu w celu obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w kraju. W rozmowie z AFP Sachchida Nand Tripathi, profesor inżynierii zrównoważonej energii w Indyjskim Instytucie Technologii (IIT) w Kanpur, powiedziała, że do wywoływania opadów wykorzystywane będą samoloty wyposażone w sprzęt do siewu chmur lub specjalne działa naziemne. „Nawet umiarkowany deszcz skutecznie zmniejsza zanieczyszczenie” - zauważyła.

Zasiewanie chmur to technika przyspieszająca kondensację wilgoci w chmurach w celu wytworzenia deszczu. Poprzez rozpylenie na chmury substancji służących jako jądra kondensacji lub zarodki krystalizacji wywoływane są zmiany w procesach mikrofizycznych wewnątrz obłoków. Do tego celu wykorzystuje się chlorek i jodek srebra, które wpływają na proces tworzenia kryształków lodu, które następnie skroplone spadają na ziemię w postaci deszczu. By zasianie chmur się udało, w atmosferze powinien znajdować się odpowiedni poziom wilgoci. Ważna jest też prędkość wiatru.

Zdaniem ekspertów dynamiczne warunki pogodowe panujące nad Indiami nie dają gwarancji, że projekt inżynierów z Indyjskiego Instytutu Technologii (IIT) w Kanpur zakończy się sukcesem. Tripathi jest jednak pozytywnie nastawiona – twierdzi, że zasiewanie chmur w przeszłości przynosiło już pozytywne rezultaty i „nie wykazało żadnych negatywnych skutków, gdziekolwiek tego próbowano”.

Nie wszyscy popierają ten pomysł także dlatego, że projekt jest niezwykle kosztowny. Badacze zauważają też, że długotrwały wpływ opadów sztucznego deszczu na środowisko wciąż pozostaje nieznany. Dokładne koszty projektu nie zostały podane do wiadomości publicznej. Indyjskie media sugerują jednak, że obsianie 100 kilometrów kwadratowych nieba może kosztować nawet 10 milionów rupii, a więc około 120 tys. dolarów.

Zanieczyszczone powietrze w Indiach: jak rozwiązać ten problem?

Przeciwko pomysłowi jest między innymi Bhavreen Kandhari, badacz zajmujący się ochroną środowiska. Zdaniem eksperta „zasiewanie chmur to nieskuteczne podejście do problemu zanieczyszczeń”. „Stanie się to marnotrawstwem środków publicznych i naszego cennego czasu” – powiedział w rozmowie z AFP.