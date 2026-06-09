Ostatnia dekada przyniosła najcieplejsze dotychczas sezony letnie od czasu rozpoczęcia pomiarów, a naukowcy ostrzegają, że musimy się przygotować na kolejne. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), istnieje 75-proc. prawdopodobieństwo, że pięcioletnia średnia temperatura w latach 2026–2030 przekroczy kluczowy próg 1,5°C powyżej średniej z epoki przedindustrialnej.

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Średnie roczne temperatury na świecie mają się wahać w tym okresie od 1,3°C do 1,9°C powyżej średniej z lat 1850–1900. Eksperci szacują również, że istnieje 86 proc. szans, że w latach 2026–2030 jeden z nich przebije dotychczasowy rekord ustanowiony w 2024 r. i zapisze się jako najcieplejszy w historii.

Powraca zjawisko El Niño. Pojawi się w 2026 r.

Tymczasowe przekroczenia progu 1,5°C nie oznaczają, że cel określony w porozumieniu paryskim jest już nieosiągalny – już w 2024 r. średnia temperatura na świecie sięgnęła poziomu 1,55°C powyżej średniej z epoki przedindustrialnej. Za trwałe przekroczenie tej bariery uznaje się utrzymywanie się przekraczających ją temperatur przez 10-20 lat. Według WMO jest raczej mało prawdopodobne (szanse oceniono na mniej niż 1 proc.), aby świat przekroczył do 2030 r. próg 2°C.

Pod koniec 2026 r. odczuwalne mają być skutki zjawiska El Niño, którego wystąpienie przewiduje się na nadchodzące miesiące. Według WMO istnieje ponad 90-proc. prawdopodobieństwo że utrzyma się do listopada, zwiększając globalne ryzyko ekstremalnych upałów. Eksperci twierdzą, że jego wpływ na globalne wzorce pogodowe będzie najsilniej odczuwalny w 2027 r., który najprawdopodobniej okaże się rekordowo gorący.

Wcześniej El Niño pojawił się w czerwcu 2023 r., a jego skutki odczuwalne były do kwietnia 2024 r.. Zarówno 2023, jak i 2024 r. zapisały się jako kolejno drugi i pierwszy najcieplejszy w historii pomiarów.

Część krajowych agencji meteorologicznych wieszczy nadejście wyjątkowo silnego El Niño, zdaniem niektórych – najsilniejszego od dekady. Choć eksperci WMO są nieco bardziej powściągliwi, przyznają, że w całym tropikalnym Pacyfiku panują wyjątkowo ciepłe warunki podpowierzchniowe, z temperaturami przekraczającymi średnią o ponad 6°C.

WMO zapowiada nowe rekordy temperatur na świecie

Naukowcy przypominają, że poza wyższymi temperaturami, zjawisko może przyczynić się do wystąpienia poważniejszych pożarów i susz w niektórych regionach oraz burz i powodzi w innych. Maj przyniósł wielu krajom europejskim falę upałów, a kraje takie jak Wielka Brytania, Francja i Irlandia odnotowały rekordowe majowe temperatury w historii.

Nadchodzące El Niño skomentował też Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, który podkreślił, że „świat musi traktować to jako pilne ostrzeżenie klimatyczne”.

– Warunki związane z El Niño dodadzą oliwy do ognia ocieplającego się świata. Skutki będą jeszcze silniejsze, będą miały jeszcze większy zasięg i będą przekraczać granice z niszczycielską prędkością. Jedynym skutecznym sposobem reakcji są działania na rzecz klimatu adekwatne do kryzysu – położenie kresu uzależnieniu od paliw kopalnych, przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii, ochrona najsłabszych i zapewnienie wszystkim systemów wczesnego ostrzegania – stwierdził szef ONZ.