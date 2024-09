I choć najwięcej takich przypadków odnotowano w miastach na południowym zachodzie Polski – m.in. we Wrocławiu (209 dni upalnych) i Opolu (208), to dotyczy to każdej z wybranych stacji pomiarowych. Eksperci wskazują, że tendencja jest wyraźnie wzrostowa. Na niektórych stacjach – w Białymstoku, Opolu, i we Wrocławiu – liczba upalnych dni w porównaniu do poprzedniej dekady (2006-2015) niemal się podwoiła.

Wyjątkowo upalne lato w Polsce. Będzie jeszcze gorzej?

Tegoroczne lato było w Polsce wyjątkowo upalne – rekord temperatury wyniósł 36,5 stopnia Celsjusza. Dane Zakładu Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB wskazują, że warunki panujące tego lata w naszym kraju wpisały się w tendencje europejskie, choć nie było one dla kraju najgorętsze w historii. Średnia obszarowa temperatura powietrza w kraju wyniosła 19,6°C, co oznacza wzrost o 1,6°C w stosunku do średniej wieloletniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020.

Jak zaznaczają eksperci, tegoroczne polskie lato zaliczyć można do sezonów ekstremalnie ciepłych termicznie. Najcieplejszym regionem było Podkarpacie, gdzie średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 20,9°C. Z kolei najchłodniejsze było Pobrzeże – średnia wyniosła tam 19,2°C (0,9 stopnia powyżej normy dla tego regionu).

Koniec kalendarzowego lata przyniósł w tym roku intensywne powodzie we wschodniej i środkowej części Europy, najsilniej uderzając w Polskę, Czechy, Słowację, Austrię oraz Węgry. Wydarzenia te zakończyły lato, które okazało się najgorętszym w historii, bijąc rekord z ubiegłego roku.

Raport Copernicus Climate Change Service (C3S) wskazuje, że zarówno czerwiec jak i sierpień były najgorętszymi miesiącami, zaś średnia temperatura w okresie od czerwca do sierpnia wynosiła na półkuli północnej 16,8°C. To o 0,3°C więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.