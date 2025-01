Europejscy producenci wina odczuli skutki zmian klimatu. Potentaci liczą straty

Według danych organizacji rolniczej Copa-Cogeca niezbyt optymistycznie prezentują się również wyniki branży za 2024 rok. Autorzy raportu szacują, że produkcja spadła o niemal 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz o ponad 10 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią.

Największym producentem w Europie pozostają Włochy, których produkcję oceniono na 41 milionów hektolitrów (mhl), co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, choć o 13 proc. poniżej pięcioletniej średniej. Wzrost o 18 proc. w stosunku do roku 2023 odnotowała Hiszpania, która wyprodukowała 33,6 mhl wina.

Za to Francja odnotowała spektakularny spadek o 23 proc., co stanowi efekt szeregu ekstremalnych wydarzeń pogodowych, które nawiedzały ten kraj. Część regionów winiarskich walczyła z suszą, inne – w tym Burgundia – zmagały się z wyjątkowo niskimi temperaturami wiosną, a następnie z ulewnymi deszczami, które doprowadziły do rozwoju pleśni na krzewach. Spadek produkcji wina o 8,7 proc. za 2024 rok mogą odnotować także Niemcy, z kolei Portugalia może się spodziewać spadku o 7,9 proc.

Copa-Cogeca zauważyła, że np. Francja stara się wspierać producentów wina, wprowadzając program Grub-Up, mający na celu zmniejszenie powierzchni nierentownych winnic. Takie winnice są zaniedbywane przez właścicieli, co sprzyja rozwojowi chorób roślin. Aby temu zapobiec, francuski rząd ogłosił program, w ramach którego właściciele winnic będą mogli uzyskać do 6000 euro za hektar, by je wykarczować lub przekształcić pod inną działalność rolniczą. Komisja Europejska zatwierdziła też wsparcie finansowe dla hiszpańskiego regionu winiarskiego Rioja.

2024 rok był na świecie najgorętszym w historii pomiarów, a naukowcy ostrzegają, że obecny ma spore szanse na pobicie tego rekordu. Sytuacja wygląda podobnie w Europie: kontynent ma za sobą rok pełen ekstremalnie wysokich temperatur, pożarów lasów, zagrażających życiu fal upałów, utraty powierzchni lodowców oraz braku opadów śniegu. Europa ociepla się też najszybciej spośród wszystkich kontynentów – niemal dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia światowa. Wśród licznych zagrożeń, związanych z pogłębianiem się zmian klimatu, znajduje się też ryzyko utraty warunków odpowiednich do uprawy poszczególnych roślin.