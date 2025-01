Autorzy badania wskazują, że sprzężenie zwrotne między topnieniem lodu a erupcją ukrytych pod warstwami lodu wulkanów może trwać stulecia. To oznacza, że ​​skutki tego mechanizmu mogą się utrzymywać, nawet jeśli ludzkość drastycznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. Dowody historyczne wskazują, że podobne procesy mogły zachodzić podczas ostatniej epoki lodowcowej, kiedy pokrywa lodowa Antarktydy była znacznie grubsza niż obecnie.

„Chociaż badanie podkreśla powolne tempo tych zmian, budzi obawy co do długoterminowej stabilności Antarktydy i konsekwencji dla globalnego poziomu mórz. Pokrywa lodowa kontynentu już w dużej mierze przyczynia się do wzrostu poziomu mórz, a zwiększona aktywność wulkaniczna może pogłębić problem” – zauważa „The Independent”.

Czytaj więcej Kosmos Ciemna energia nie istnieje? Naukowcy mają nową teorię dotyczącą wszechświata Zespół fizyków i astronomów z University of Canterbury w Nowej Zelandii, który pracuje nad rozwiązaniem zagadki dotyczącej rozszerzania się wszechświata, stworzył nową teorię. Według naukowców ciemna energia tak naprawdę nie istnieje.

Wpływ Antarktydy na klimat na Ziemi

Naukowcy alarmują, że pokrywa lodowa Antarktydy kurczy się w bardzo szybkim tempie. „Zimowe maksimum lodu morskiego na Antarktydzie w 2024 r. było drugim najniższym w historii” – czytamy w „The Independent”. Pokrywa lodowa na Antarktydzie ma minimalny zasięg w lutym lub marcu, a maksimum osiąga we wrześniu. W 2023 r. amerykańskie Narodowe Centrum Danych o Śniegu i Lodzie (NSIDC) poinformowało, że 10 września tego roku odnotowano prawdopodobne maksimum zasięgu lodu morskiego dookoła Antarktydy. Objął on obszar 16,96 miliona kilometrów kwadratowych. Było to najniższe zimowe maksimum od początku obserwacji.



Naukowcy podkreślają, że wpływ Antarktydy na klimat na Ziemi jest bardzo duży. Obejmuje takie kwestie jak np. napędzanie prądów oceanicznych czy pochłanianie dwutlenku węgla. Według szacunków, stopnienie całej pokrywy lodowej na Antarktydzie mogłoby podnieść globalny poziom wód w oceanach o 50-60 metrów.