Eksperci C3S zaznaczaja, że tegoroczny wrzesień był także 14. miesiącem w 15-miesięcznym okresie, w którym średnia globalna temperatura powietrza była o co najmniej 1,5 st. Celsjusza wyższa niż w czasach przedinustrialnych, a więc w latach 1850-1900. Co warte zaznaczenia, 1,5 st. Celsjusza to granica, do której zobowiązano się ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie w ramach Porozumienia paryskiego z 2015 roku.

We wrześniu dobrze nie było także w przypadku mórz. Jak wskazują badacze, średnia temperatura ich powierzchni we wrześniu wyniosła 20,83 st. Celsjusza. To także druga najwyższa wartość w historii pomiarów dla tego miesiąca.

„Wrzesień 2024 roku był drugim najcieplejszym miesiącem zarówno na świecie, jak i w Europie. Ekstremalne opady deszczu w tym miesiącu, które obserwujemy coraz częściej, nasiliły się z powodu cieplejszej atmosfery. W ciągu zaledwie kilku dni spadło tyle deszczu, że wystarczyłyby na kilka miesięcy. Ryzyko ekstremalnych opadów będzie rosło wraz ze wzrostem temperatur. Im szybciej zmniejszymy emisje, tym szybciej będziemy mogli złagodzić to ryzyko” - podkreśla w raporcie Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora Copernicus Climate Change Service.

2024 najcieplejszym rokiem w historii pomiarów? To prawdopodobne

Eksperci C3S zaznaczają, że niemal pewne jest to, że bieżący rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia globalna temperatura od stycznia do września 2024 roku była bowiem o 0,71 st. Celsjusza powyżej średniej z lat 1991-2020. To najwyższy wynik w historii dla tego okresu. Co więcej, średnia globalna temperatura dla tego przedziału czasowego była także wyższa niż w ubiegłym roku o 0,19 st. Celsjusza.

Naukowcy od dłuższego czasu ostrzegają, że tempo ocieplania się planety jest bardzo niepokojące. Badanie opublikowane w lutym tego roku wskazuje, że globalne ocieplenie rozpoczęło się już w latach 60. XIX wieku, a do 2020 roku wzrost globalnej temperatury wyniósł ok. 1,7 st. Celsjusza. Oznacza to, że tempo ocieplania się planety jest o 20 lat szybsze niż wynikało z prognoz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Zdaniem ekspertów bez drastycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych świat w ciągu kilku lat przekroczyć może próg wzrostu temperatury o 2 stopni Celsjusza, a do 2050 roku – więcej niż 2,5 st. Celsjusza.