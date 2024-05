Klimatolodzy przewidują, że nadchodzące lato w Polsce ma wiązać się też z tropikalnymi nocami. „Minimalna temperatura w ich trakcie nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. To może mieć niekorzystny wpływ na ludzki organizm” – czytamy.

Ekstremalnie ciepłe lato w Polsce. Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW

Prawdopodobne jest, że 2024 rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów. Miniony kwiecień był już bowiem jedenastym miesiącem z rzędu, w którym padł rekord temperatur – zarówno, jeśli chodzi o powietrze, jak i powierzchnię oceanów. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem temperatur pojawić się mogą rozmaite – nierzadko silne – zjawiska pogodowe, takie jak burze, silne wiatry, intensywne deszcz z gradem, a nawet trąby powietrzne.

Choć IMGW zaznacza, że długoterminowa prognoza wskazuje na to, że od czerwca w Polsce będą pojawiać się fale upałów, to jej eksperci jednocześnie zwracają uwagę na to, że prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić. „Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość” – czytamy. „Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych” – dodano, zaznaczając, że nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem.

IMGW podkreśla także, że należy pamiętać, iż prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.