Za nami wyjątkowo ciepły marzec. W Polsce padł kolejny rekord – upał jak latem

Z wyjątkowo wysokimi temperaturami zmagały się w marcu kraje afrykańskie, wschodnia Kanada oraz Grenlandia, a także Japonia.

Eksperci oceniają, że tendencja się utrzyma i kwiecień przyniesie kolejne anomalie pogodowe.

Wyjątkowo łagodna zima w Europie doprowadziła do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie, co poskutkowało spadkiem cen energii i gazu ziemnego. W Hiszpanii ceny energii spadły na początku marca do najniższego poziomu od dekady, a produkcja energii słonecznej osiągnęła rekordowy poziom.