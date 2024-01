Cienkie warstwy drewna zostały sklejone w fabryce znajdującej się pod Göteborgiem, a następnie sprasowane. Poszczególne elementy przeniesiono na miejsce montażu, gdzie sklejano je w cylindry, a następnie układano jeden na drugim, tworząc wieżę.

W rozmowie z BBC David Olivegren, były architekt i szkutnik oraz współzałożyciel firmy Modvion, powiedział, że drewno i klej są połączeniem, które sprawdza się od setek lat. Zaznaczył także, że dzięki temu, że drewno jest dużo lżejsze niż stal, można budować z niego wyższe turbiny przy zużyciu mniejszej ilości materiału.

Zdaniem ekspertów jedną z głównych zalet drewnianej wieży turbiny wiatrowej jest modułowa budowa z mniejszych – a więc i łatwiejszych do transportu – elementów. Budując wyjątkową wieżę wykorzystano około 200 świerków. Jak zaznaczono, w miejsce drzew, które zostały ścięte, zasadzono nowe.

Elektrownie wiatrowe: drewniane wieże bardziej ekologiczne niż stalowe

Jak zauważają eksperci, tego typu konstrukcje drewniane doskonale sprawdzić się mogą w przyszłości – są bowiem doskonałą alternatywą dla wież stalowych, których produkcja powoduje wysokie emisje CO2. „Produkcja naszych wież powoduje emisje CO2 o 90 procent niższe niż w przypadku wież stalowych” – powiedziała w rozmowie z serwisem Dezeen dyrektor finansowa Modvion, Maria-Lina Hedlund.

Stalowa konstrukcja wiąże się także z ograniczeniami pod względem wysokości – wyższa turbina wymagałyby bowiem większej średnicy stalowych wież, a to wiązałoby się z kolei z wyzwaniami transportowymi. Stalowe wieże mogłyby być co prawda modułowe, ale – w przeciwieństwie do drewnianych – generowałoby koszty wynikające z konieczności łączenia elementów oraz ich konserwacji.