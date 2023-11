ChatGPT staje się zagrożeniem. Sztuczna inteligencja zużywa miliardy litrów wody

Microsoft w latach 2021-2022 odnotował wzrost zużycia wody wynikający z zastosowania technologii sztucznej inteligencji o 34 proc., co wyniosło niemal 6,4 mld litrów. Google w tym samym czasie odnotował wzrost o 20 proc. Według raportu z kwietnia 2023 roku, samo uczenie ChatGPT-3 pochłonęło aż 700 000 litrów.

Dla sztucznej inteligencji woda jest cenna jak złoto

Ogromne wymagania najnowszych technologii są zaspokajane kosztem mieszkańców m.in. The Dalles, niewielkiego miasteczka w stanie Oregon. Ponad 25 proc. zasobów wody trafia do centrum danych Google, gdzie są wykorzystywane do chłodzenia komputerów. Jak pisze „El Pais” klimat miasteczka jest niemal pustynny, choć leży ono nad rzeką, a w ciągu pięciu ostatnich lat zużycie wody w centrum Google niemal się potroiło.

Firma planuje otwarcie w pobliżu dwóch kolejnych centrów, co budzi sprzeciw zarówno mieszkańców, jak i organizacji ekologicznych. Według organizacji WaterWatch, jeśli zużycie wody w centrum danych Google ulegnie zwiększeniu, będzie to miało poważny wpływ na lokalną przyrodę, zwłaszcza ryby i ekosystem rzeki Columbia. Wywrze to również negatywny wpływ na rolnictwo w regionie.

Negatywny wpływ nowoczesnych technologii na lokalne zasoby wodne odnotowano również w Europie. W Holandii w czasie ubiegłorocznej suszy jedna z placówek Microsoftu wykorzystała czterokrotnie więcej wody niż wynikało z oficjalnych deklaracji firmy. Z kolei w Niemczech władze Brandenburgii odmówiły Google pozwolenia na budowę centrum danych w regionie, gdyż okoliczna fabryka samochodów Tesla zużywała zbyt dużo wody.