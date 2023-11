Raport: lodowce na Grenlandii topnieją coraz szybciej. „To dobra wiadomość”

Jeden z autorów badania, Anders Bjørk z Uniwersytety w Kopenhadze, tak skomentował wyniki badania: „To bardzo niepokojące. Jesteśmy świadomi, dokąd to zmierza w przyszłości. Średnia temperatura będzie rosnąć, a lodowce będą topić się szybciej niż ma to miejsce obecnie” – powiedział Anders Bjørk, cytowany przez serwis Sci Tech Daily. Dodał też: „Nasze badanie pokazuje też, że lodowce reagują błyskawicznie na zmiany klimatyczne, co samo w sobie jest dobrą wiadomością, bo pokazuje nam, że nie jest jeszcze za późno na zahamowanie zmian klimatycznych. Każdy krok na drodze w stronę redukcji emisji CO2 będzie miał skutek w przyszłości w postaci wolniejszego podnoszenia się poziomów mórz”. Jak podkreśla Jørgen Eivind Olesen, dyrektor Instytutu Klimatu na Uniwersytecie w Aarhus, wymaga to jednak globalnego wysiłku.