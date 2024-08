Historyczny moment dla energii odnawialnej w UE. Paliwa kopalne w odwrocie?

Jak informuje think tank Ember, odnawialne źródła energii generują coraz więcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Od stycznia do czerwca energia wiatrowa i słoneczna wzrosły do rekordowego poziomu 30 proc., podczas gdy paliwa kopalne spadły o 17 proc., utrzymując się na poziomie 27 proc.

Tendencja jest również zauważalna w Polsce, gdzie produkcja energii słonecznej wzrosła o 37 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku. W maju energia wiatrowa i słoneczna stanowiły łącznie jedną trzecią energii elektrycznej w Polsce. Węgiel z kolei osiągnął historycznie najniższy poziom 57 proc.

Więcej energii z OZE w Unii Europejskiej

Jak zauważają eksperci Ember, spadek paliw kopalnych nastąpił mimo wzrostu popytu na energię po pandemii oraz kryzysie cen gazu. Węgiel odnotował spadek o 24 proc., a gaz o 14 proc., a odnawialne źródła energii bez problemu zastąpiły paliwa kopalne. Jak podkreślił dr Chris Rosslowe, analityk Ember, „jesteśmy świadkami historycznej zmiany w sektorze energetycznym i zachodzi ona szybko”.

Według analizy do tak znaczącego spadku udziału paliw kopalnych w unijnym miksie energetycznym przyczyniły się również łagodna pogoda i dobra wydajność hydroelektrowni, jednak to energia wiatrowa i słoneczna w największy stopniu doprowadziły do zmniejszenia produkcji energii z ropy, gazu i węgla.