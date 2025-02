Niepokojące zmiany na Grenlandii w ciągu zaledwie pięciu lat. Badacze ostrzegają

Liczba szczelin w pokrywie lodowej Grenlandii gwałtownie rośnie

Na podstawie badań stwierdzono, że w niektórych obszarach na skraju pokrywy lodowej Grenlandii, w miejscach, gdzie styka się ona z morzem, liczba szczelin wzrosła o 25 proc. (z marginesem błędu plus/minus 10 proc.). Jednocześnie w badanym okresie nastąpiło zmniejszenie liczby szczelin na Sermeq Kujalleq – najszybciej płynącym lodowcu na Grenlandii, co zrekompensowało wspomniane wzrosty.

Ostatecznie wzrost liczby szczelin w pokrywie lodowej w badanym okresie wyniósł 4,3 proc. (z marginesem błędu plus/minus 5,9 proc.). Od tego czasu jednak prędkość przepływu Sermeq Kujalleq zaczęła ponownie wzrastać. Może to oznaczać, że okres równowagi między powiększaniem się szczelin w pokrywie lodowej a ich zamykaniem dobiegł już końca.

Czytaj więcej Oceany i lodowce Powierzchnia oceanów coraz cieplejsza. Naukowcy dowiedli, że wzrost temperatury przyspieszył o 400 proc. Temperatura powierzchni oceanów rośnie w coraz szybszym tempie. To jeden z głównych objawów zmiany klimatu na Ziemi. Według analiz przeprowadzonych przez Christophera Merchant’a, meteorologa z University of Reading oraz jego współpracowników, od połowy lat 80. do dziś tempo tego wzrostu przyspieszyło o 400 proc. A to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości.

Pokrywa lodowa Grenlandii i jej wpływ na poziom mórz

Jak przyznał współautor badań, profesor Ian Howat, cytowany przez serwis EurekAlert!, powiększające się szczeliny w pokrywie lodowej Grenlandii uruchamiają kolejne mechanizmy, które w efekcie przyspieszają rozpad gór lodowych do oceanu. To z kolei może zwiększyć szybkość przepływu lodu i skutkować powstaniem większej liczby głębszych szczelin, co przyspieszy topnienie lodu na Grenlandii.

Topnienie to już przyczyniło się do wzrostu poziomu morza o ok. 1,4 cm od 1992 roku. Zdaniem naukowców, do 2100 wzrost ten może wynieść 30 cm. Natomiast gdyby stopieniu uległa cała pokrywa lodowa – wzrost sięgnąłby 7 m.

Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badań okażą się pomocne przy dalszym prognozowaniu zachowań pokrywy lodowej Grenlandii. Jednocześnie wskazują, że wykorzystane przez nich dotychczas mapy powierzchni o wysokiej rozdzielczości mogą znaleźć zastosowanie w kolejnych badaniach i przyczynić się tym samym do dokładniejszego prognozowania wzrostu poziomu mórz.