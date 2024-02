Założona w 2022 roku firma Arctic Ice wywołała niemałe kontrowersje, gdy głośny stał się jej model biznesowy. Firma chce bowiem na dużą skalę eksportować lód z lodowców na Grenlandii. „To części lądolodu, które nigdy nie miały kontaktu z glebą i nie były skażone zanieczyszczeniami spowodowanymi przez ludzką działalność” – przekonują przedstawiciele firmy. Pomysł jest dość zaskakujący, ale dziwić może też miejsce, do którego eksportowany miałby być lód grenlandzki – to oddalony o niemal osiem tysięcy kilometrów Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, miasto słynące z przepychu i niecodziennych rozwiązań.

Firma z Grenlandii eksportuje lód do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Firma Arctic Ice oferuje swoim klientom lód pochodzący z lodowców mających ponad 100 tysięcy lat. Ma on trafiać do luksusowych barów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wykorzystywany byłby do drinków i innych napojów.

Współzałożyciel Arctic Ice, Malik V Rasmussen, zaznaczył w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, że oferowany przez jego firmę lód „nie ma bąbelków powietrza w środku, w związku z czym topi się znacznie wolniej niż zwykły lód”. „Jest także czystszy niż zamrożona woda mineralna, zwykle używana w kostkach lodu w Dubaju” - dodał. Choć wykorzystywanie lodu lodowcowego w napojach jest powszechną praktyką na Grenlandii, dotychczas próby jego eksportu się nie udawały. Przedstawiciele firmy Arctic Ice twierdzą jednak, że opracowali metodę udanego transportu lodu na duże odległości – niedawno firma wysłała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pierwsze 20 ton lodu.

Arctic Ice dysponuje specjalistyczną łodzią z dźwigiem, która pozyskuje lód z okolic fiordu Nuup Kangerlua. Kawałki lodu umieszczane są w specjalnych pojemnikach, a następnie transportowane łodziami do stolicy Grenlandii, Nuuk. Tam lód przekładany jest do chłodzonych kontenerów. Statki płyną dalej do Danii, a tam ma miejsce kolejny przeładunek. Jak oszacował dziennik „The Guardian”, cała podróż z Grenlandii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich trwa około 19 dni.