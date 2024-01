Odbywający się pod koniec 2023 roku w Dubaju Szczyt Klimatyczny COP 28 zgromadził około 200 przywódców z całego świata. Podczas trwającego dwa tygodnie spotkania przedstawiciele większości państw naszego globu szukali rozwiązań mających na celu ograniczenie tempa zmian klimatycznych i zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska.

Uczestnicy szczytu wskazywali, że główne kierunki obecnych i przyszłych działań proklimatycznych to wzrost udziału czystej energii w miksie energetycznym oraz ograniczenie skażenia środowiska substancjami toksycznymi zagrażającymi egzystencji życia na Ziemi.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy wśród czynników wpływających na klimat naszej planety uwzględniono rolnictwo. Spośród długiej listy czynników zagrażających organizmom żywym do zdecydowanie najniebezpieczniejszych należy mikroplastik i jego bardziej rozdrobniona forma — nanoplastik.

Mikroplastik: zagrożenie dla ludzi i zwierząt

To wysokie miejsce plastiku na liście zagrożeń wynika z faktu powszechnego wykorzystywania tego tworzywa we wszystkich działach gospodarki i w związku z tym jego ogromnego rozpowszechnienia w środowisku naturalnym. Materiał ten używany jest do produkcji szerokiej gamy przedmiotów codziennego użytku, które z czasem w wyniku zużycia, ale także odziaływania czynników środowiskowych, kruszą się i ulegają rozdrobnieniu do mikrocząsteczek.