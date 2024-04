Z polskich lasów znikną niektóre gatunki grzybów?

Ekspertów martwi to, że grzyby muszą mierzyć się ze zmieniającymi się warunkami. Już wcześniej naukowcy zwracali uwagę, że w związku ze zmianami klimatu w polskich lasach coraz mniej będzie niektórych gatunków – między innymi kurek i podgrzybków, a także borowików szlachetnych.

Zmiany klimatu całkowicie zmienić mogą strukturę naszych rodzimych lasów, w których strukturze przeważają siedliska borowe. Z badań wynika, że mogą doprowadzić one do tego, że znikną między innymi sosny zwyczajne, brzozy, świerki czy modrzewia. W nowym – cieplejszym niż dotychczas – klimacie odnaleźć się zaś mogą na przykład jodła, buk, dąb szypułkowy i bezszypułkowy.

To odbije się na grzybach – wpłynąć może na to, jakie gatunki będą pojawiać się w lasach. Jak wskazują eksperci, skoro zmiany klimatu wpłyną między innymi na zmniejszenie populacji sosny, to prawdopodobnie coraz rzadziej dostępne będą także niezwykle popularne w naszym kraju kurki i podgrzybki, a także maślaki, które są związane przede wszystkim z drzewami z rodziny sosnowatych.