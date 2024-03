Zdaniem autorów badania, błędna klasyfikacja ekosystemów trawiastych może doprowadzić do nieprawidłowości w zalesianiu, a w efekcie zniszczyć dane tereny. Sawanny spełniają warunki definicji według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która za lasy uznaje obszary gruntów o powierzchni przekraczającej 0,5 hektara, z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i zwarciem koron drzew na poziomie co najmniej 10 proc. Tymczasem zalesienie sawanny zmniejsza ilość światła docierającego do ziemi, co może negatywnie wpłynąć na obecne tam rośliny oraz zwierzęta będące częścią lokalnego ekosystemu.

Autorzy badania ustalili, że w wyniku błędnego oszacowania możliwości przywracania lasów, zniszczeniu może ulec obszar odpowiadający wielkości Francji. Co więcej, podobne nieprawidłowości mogą dotyczyć również projektów realizowanych w innych krajach, takich jak Indie oraz Brazylia, o ile nie uwzględni się unikalnych cech każdego ekosystemu.