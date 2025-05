Zmiany klimatyczne wpłyną na zdolność kredytową. Rewolucja w podejściu banków

Generalnie można mówić o czynnikach bezpośrednich i pośrednich – zauważają. Bezpośrednie to uszkodzenia infrastruktury i zniszczony majątek firm, zaburzenia operacyjne, konieczność szybkiego wyłożenia środków na usunięcie uszkodzeń, przebudowę, umocnienie, dostosowanie do zagrożeń, zapewnienie alternatywnego dostępu do wody lub energii. Do tej grupy można też zaliczyć koszty „ludzkie”, czyli skutki zdrowotne lub spadek produktywności zatrudnionych osób, który może być skutkiem nie tylko dramatycznych wydarzeń, ale też przedłużających się fal upałów.

Pośrednie skutki – według S&P Global Ratings – to raczej długofalowe efekty ekspozycji na ryzyko, co stanowi jeszcze poważniejszy czynnik ryzyka. Tu w grę wchodzą przeszkody dla całego modelu działalności – zaburzenia w łańuchach dostaw, podwyższone koszty kredytów i ubezpieczeń, pozwy, niechęć akcjonariuszy lub udziałowców, koszty potencjalnego długoterminowego wynajmu dodatkowych obiektów lub wyposażenia.

Klimatyczna presja w branży ubezpieczeniowej

Oczywiście, sektor bankowy nie jest pierwszym w szeroko rozumianej branży finansowej, który bije na alarm. Niewątpliwie, od lat na pierwszej linii były ubezpieczenia, które bezpośrednio odczuwają rosnącą presję ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zgodnie z danymi branżowej organizacji Insure Out Future, około jednej trzeciej strat, jakie odnotowały firmy z tego rynku w Urastają one obecnie do kwoty 600 mld dolarów.

– Co nawet bardziej alarmujące, straty, które można przypisywać czynnikom klimatycznym, rosną tempie 6,5 proc. proc., w porównaniu do 4,9 proc. dla strat wywoływanych tradycyjnymi czynnikami pogodowymi – dowodzi prof. Ilan Noy, specjalista od ekonomii kataklizmów z Victoria University of Wellington. Jak zaznacza, modele ubezpieczeniowe budowane są pewnym uśrednionym „wzorze”, na który składają się wydarzenia w dłuższej perspektywie. Ale wraz z każdym nadzwyczajnym wydarzeniem, które zaburza model, jest on aktualizowany. A przy występujących całymi seriami niemalże kataklizmach modele są aktualizowane znacznie częściej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ta nieprzewidywalność odciska się dziś na każdym niemal sektorze rynku. Może wpłynąć nie tylko na politykę funduszy inwestycyjnych, które będą unikać lokowania pieniędzy w przedsięwzięciach o wyższym stopniu narażenia na katastrofy naturalne, ale i np. na oprocentowanie obligacji poszczególnych państw – gdzie ryzyko wystąpienia wielkich strat występuje na skalę ogólnokrajową – albo unikanie branż, w których występuje większa ekspozycja pracowników na warunki atmosferyczne, jak budownictwo czy rolnictwo.