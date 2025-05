W sumie trudno się dziwić. Koszty całości już osiem lat temu szacowano na 8,8 biliona dolarów (po znacznym zredukowaniu rozmachu inwestycji dziś wspomina się o co najmniej pół biliona). Ta astronomiczna kwota stanowiłaby 25-letni budżet kraju, przy założeniu, że ceny ropy – fundamentu saudyjskich finansów – pozostaną stosunkowo wysokie. Za te pieniądze miałoby powstać przede wszystkim The Line: 170 kilometrów budynków, z których część ma się wznosić na 500 metrów w górę, i które miałyby być domem dla około 9 milionów ludzi, czyli w gruncie rzeczy co czwartego Saudyjczyka.

Nie jest jasne, ile dokładnie zostało z oryginalnych planów Muhammeda ibn Salmana. O tym, że nad projektem zbierają się – nomen omen – ciemne chmury, może świadczyć także to, że z projektem żegnają się kolejni menedżerowie. W listopadzie stanowisko szefa projektu stracił Nadhmi An-Nasr – obciążany odpowiedzialnością za opóźnienia, śmiertelne wypadki na placu budowy czy wreszcie „nieodpowiednie zachowanie”. Z końcem maja ma też odejść szef pionu zajmującego się kwestiami środowiskowymi, Richard Bush. Za nimi mogą podążyć członkowie komisji, z którą związany jest Wuebbles.

Zmiany klimatyczne na Bliskim Wschodzie

Problem w tym, że Neom miało być nie tylko olśniewającą oazą luksusu i nowoczesnych technologii, ale też wzorcowym miastem zrównoważonym. To z założenia trudne: miasta są generatorami i magazynami ciepła, samo ich istnienie oraz wysokie budowle mają wpływ na przebieg prądów powietrznych, formowanie się chmur czy intensyfikację letnich burz.

W przypadku Neom dochodzą też emisje: kluczowym budulcem pozostaje dla Saudyjczyków cement, a tysiące zaangażowanych w budowę maszyn pracuje dzięki silnikom spalinowym. Wszystko w regionie, który jest wyjątkowo narażony na zmiany klimatyczne i już dziś znajduje się w kryzysie związanym z niedoborami wody: 11 z 17 państw z systemowych niedoborem znajduje się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej; w perspektywie okresu 2071-2100 letnie temperatury będą tam też o 4 stopnie Celsjusza wyższe niż w okresie przedindustrialnym.

Ulokowanie Neom u samego końca Morza Czerwonego – w bezpośrednim sąsiedztwie Jordanii oraz Egiptu, nieopodal Izraela – może zatem dodatkowo spotęgować niedobory wody w tych krajach. Wyjąwszy Egipt, który obecnie jest w wyjątkowo dobrych stosunkach z Domem Saudów i deklaruje współpracę przy powstawaniu megainwestycji, inne rządy w regionie spoglądają na projekt z trudno maskowaną nieufnością. Zastrzeżenia naukowców tylko te obawy wzmacniają.