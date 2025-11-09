Polska, dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej i jedna z najszybciej rozwijających się w Europie, konsekwentnie buduje nowy filar swojej siły gospodarczej – morski sektor energetyki wiatrowej. To największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w powojennej Polsce. Kluczowym elementem tej strategii jest podejście „local first”, które zakłada maksymalne wykorzystanie krajowego potencjału. Już dziś w polskim łańcuchu dostaw uczestniczą dziesiątki firm – od stoczni budujących konstrukcje stalowe, przez producentów gondoli i fundamentów, po fabryki kabli, a także setki lokalnych firm transportowych, logistycznych i doradczych.

Na grudzień 2025 roku zaplanowana jest pierwsza aukcja offshore – to ona zdecyduje o tempie rozwoju całego rynku na kolejną dekadę. Od jej powodzenia zależy, jak szybko Polska zwiększy udział czystej energii w miksie energetycznym, ale również jak dużą część wartości gospodarczej i produkcyjnej uda się utrzymać w kraju. Pełne wykorzystanie potencjału polskiego przemysłu wymaga uruchomienia II fazy rozwoju offshore wind i stabilnego harmonogramu kolejnych aukcji. To warunek konieczny, aby Polska mogła stać się jednym z filarów europejskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej i utrzymać rolę lidera w regionie.

Rozpoczęcie prac nad drugą fazą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzmocnienia polskiego łańcucha dostaw. To właśnie kolejne projekty, planowane po 2030 roku, mogą zagwarantować stabilność zamówień dla krajowych firm, rozwój nowych technologii i długofalowe wykorzystanie doświadczenia zdobytego w pierwszej fazie inwestycji. Bez kontynuacji i przewidywalności projektów trudno będzie utrzymać tempo rozwoju przemysłu, który już dziś zaczyna się budować wokół sektora offshore wind. Właśnie dlatego branża apeluje o stworzenie jasnej ścieżki dla drugiej fazy – z wyprzedzeniem, które pozwoli przedsiębiorstwom inwestować i planować rozwój swoich możliwości produkcyjnych.

Morska energetyka wiatrowa tworzy zupełnie nowy ekosystem gospodarczy, napędzający rozwój regionów i wzmacniający pozycję Polski w europejskim łańcuchu dostaw nowoczesnej energetyki. Uchwalenie ustawy o morskiej energetyce wiatrowej z szerokim poparciem politycznym pokazuje, że wokół tej inwestycji udało się zbudować rzadki w Polsce konsensus.

Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament współczesnej suwerenności

Polska potrzebuje stabilnych i przewidywalnych źródeł energii. Produkcja energii na morzu jest odporna na wahania cen surowców, a koszt jednostkowy energii z offshore systematycznie spada. Każda megawatogodzina wytworzona na Bałtyku to mniej importowanego gazu czy węgla – a więc większe bezpieczeństwo energetyczne i mniejsze uzależnienie od zewnętrznych dostaw.

Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej do poziomu 18 GW może obniżyć hurtowe ceny energii nawet o połowę, przynieść 60–70 miliardów złotych oszczędności dla odbiorców końcowych w latach 2026–2040 oraz zagwarantować konkurencyjne rachunki dla przemysłu i gospodarstw domowych. To realny efekt gospodarczy, który bezpośrednio przełoży się na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Największa inwestycja dla kolejnych pokoleń

Inwestycje na Bałtyku, szacowane na około 130 mld zł w pierwszej fazie oraz 400–500 mld zł do 2040 roku, przyczyniają się do powstania lokalnego i silnego łańcucha dostaw. We wrześniu podpisano porozumienie „Local First” między Ministerstwem Aktywów Państwowych a przedstawicielami największych spółek Skarbu Państwa, które zakłada, że z każdym kolejnym projektem coraz większy udział w realizacji inwestycji będą miały polskie firmy.

To także ogromna szansa dla setek polskich przedsiębiorstw, które mogą stać się częścią globalnego łańcucha dostaw – od projektowania konstrukcji po produkcję komponentów, logistykę i serwis. W tym sensie rozwój offshore to nie tylko budowa farm na morzu, ale budowa nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, technologii i krajowym kapitale. Polska stoi przed szansą, by stać się europejskim centrum przemysłowym morskiej energetyki wiatrowej. Dysponujemy wyjątkowym położeniem geograficznym, zapleczem portowo-stoczniowym, kompetencjami inżynieryjnymi oraz najdynamiczniej rozwijającą się pozycją w regionie. To przewagi, które czynią z nas naturalnego lidera Bałtyku. Już dziś przemysł offshore w Polsce daje zatrudnienie kilkunastu tysiącom osób – do 2030 roku liczba ta może się potroić, stając się jednym z motorów wzrostu gospodarczego.

Energia niepodległości

Morska energetyka wiatrowa to projekt, który łączy w sobie wszystkie wartości, z których Polska może być dumna: innowacyjność, pracowitość, przedsiębiorczość i dążenie do niezależności. Tak jak sto lat temu nasi przodkowie budowali zręby wolnego państwa, tak dziś budujemy zręby energetycznej suwerenności – wolności opartej na własnych zasobach i potencjale.

To energia niepodległości – nowoczesna, czysta i krajowa. Energia, która zapewni Polsce bezpieczeństwo, wzmocni jej gospodarkę i pozwoli przyszłym pokoleniom korzystać z dobrobytu budowanego na fundamencie krajowej siły i odpowiedzialności. Wiatr z Bałtyku staje się symbolem tej nowej, współczesnej wolności.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej W Narodowe Święto Niepodległości szczególnie wyraźnie dostrzegamy, że pojęcie suwerenności ewoluuje wraz z wyzwaniami, przed którymi staje państwo polskie. Nasza dzisiejsza niepodległość to zdolność do samodzielnego i stabilnego zaspokajania potrzeb kraju w energię, niezależnie od zewnętrznych dostaw i geopolitycznych zawirowań. Budowanie tak rozumianej suwerenności to jedno z kluczowych zadań współczesnych Narodów.

Stoimy obecnie przed wyzwaniami o bezprecedensowej skali. Wojna za wschodnią granicą, rosnące koszty energii będące wynikiem rosyjskiej napaści na Ukrainę, presja konkurencyjna ze strony Chin czy Indii wymagają zdecydowanych działań, a odpowiedzią jest tania, czysta i bezpieczna energia. W tym kontekście morska energetyka wiatrowa powinna zostać uznana za jeden z kluczowych kierunków rozwoju krajowej polityki gospodarczej i energetycznej. To sektor o strategicznym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz długofalowego rozwoju przemysłowego.

Produkcja energii elektrycznej z wiatru na morzu jest dziś jedną z najbardziej efektywnych technologii wytwarzania. Koszty jednostkowe energii z farm offshore systematycznie maleją i już dziś projekty realizowane na Bałtyku dostarczają energię tańszą od tej z paliw kopalnych. Jednocześnie inwestycje w polski offshore stają się impulsem dla krajowego przemysłu: generują popyt na produkty i usługi polskich przedsiębiorstw, rozwijają zaplecze portowe, inżynieryjne i serwisowe oraz tworzą tysiące miejsc pracy w branżach nowoczesnych i perspektywicznych. To dziś jedno z najważniejszych kół napędowych polskiej gospodarki.

Energia z Bałtyku to nasz – polski zasób, odporny na szoki geopolityczne i wahania cen surowców. Każda wyprodukowana megawatogodzina z wiatru to mniej importowanego gazu czy węgla, a więc większa niezależność energetyczna. Morska energetyka wiatrowa to nie tylko zielona energia – to strategiczna inwestycja w suwerenność energetyczną państwa.

Pierwsze polskie farmy wiatrowe na Bałtyku są już w budowie, a kolejne projekty czekają na decyzje inwestycyjne. Potencjał jest ogromny – polskie wiatraki na morzu mogą pokryć ponad połowę dzisiejszego krajowego zapotrzebowania na prąd.

Rządy w całej Europie dostrzegają, że odnawialne źródła energii, a w szczególności wiatr na morzu, to odpowiedź na kryzys energetyczny i gospodarczy. Polska musi konsekwentnie realizować ten kierunek, budując własną pozycję lidera wolności energetycznej w regionie. Morska energetyka wiatrowa to nie tylko inwestycja technologiczna – to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo Polski.

Dziś, w rocznicę odzyskania niepodległości, pojęcie wolności nabiera nowego wymiaru. Suwerenność polityczna i gospodarcza wymaga trwałych fundamentów energetycznych. Niezależność energetyczna to współczesna forma niepodległości i gwarancja, że Polska będzie rozwijać się w sposób bezpieczny, nowoczesny i odpowiedzialny wobec przyszłych pokoleń.

Wiatr z Bałtyku to symbol energetycznej wolności i pewność przyszłej suwerenności!



Materiał Promocyjny