Znoszą one także promieniowanie jonizujące tysiąc razy silniejsze niż jakiekolwiek inne zwierzę, ciśnienie 6000 atmosfer, pobyt w przestrzeni kosmicznej oraz są w stanie przeżyć ponad 100 lat bez wody.

Badacze amerykańskiego Marshall University w Wirginii Zachodniej przeprowadzili badania, których wyniki mają odpowiadać na pytanie, co sprawia, że stworzenia te są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze warunki.

Eksperci wystawili niesporczaki na działanie wysokich poziomów nadtlenku wodoru, cukru, soli oraz temperatury -80 st. Cel. Jak czytamy w omówieniu badania, które opublikowało CNN, na skutek tych ekstremalnych doświadczeń w organizmach zwierząt pojawiały się szkodliwe i bardzo reaktywne cząsteczki – wolne rodniki tlenowe. Okazało się, że wchodzą one w reakcję z innymi cząsteczkami – przede wszystkim utleniają aminokwas zwany cysteiną, jeden z elementów budulcowych białek w organizmie. Prowadzi to do zmiany struktury i funkcji białek, sygnalizując początek stanu uśpienia.

W eksperymentach, które przeprowadzili naukowcy, zapobiegano utlenianiu cysteiny, co sprawiło, że niesporczaki nie były w stanie wejść w stan uśpienia. Badacze są zdania, że dowodzi to temu, iż cysteina działa jak czujnik regulacyjny, który pozwala niesporczakom reagować na stres. Gdy warunki się poprawiają, cysteina przestaje być utleniona, a niesporczaki budzą się wówczas ze stanu uśpienia. „Odkryliśmy , że gdy bezkręgowce znów przebywają w korzystnych warunkach, cysteina przestaje być utleniana – to dla niesporczaków komunikat, że pora się wybudzić z hibernacji” – czytamy.

Niesporczaki: jeden z najbardziej wytrzymałych organizmów na świecie

„Kiedy patrzyliśmy na listę tych wszystkich szalonych warunków, w których niesporczaki mogą przetrwać – przestrzeń, próżnia, wysokie stężenie soli – jedyną rzeczą, która naprawdę łączyła te wszystkie rzeczy, były reaktywne formy tlenu. Właściwie to był moment eureki” – mówi w rozmowie z CNN Amanda L. Smythers, jedna z autorek badania.