Stworzono modyfikowane genetycznie drzewa. Szybko rosną i pochłaniają mnóstwo CO2

Jak podaje brytyjski dziennik "The Guardian", naukowcy z kalifornijskiej firmy biotechnologicznej Living Carbon stworzyli drzewo, którego zmodyfikowane geny mogą sprawić, że będzie ono niezwykle efektywne w pochłanianiu dużych ilości dwutlenku węgla. Jak szacuje firma, jeśli do 2030 roku takimi drzewami obsadzone zostałyby cztery miliony akrów, mogłoby to doprowadzić do pochłonięcia ponad 600 megaton CO2 z atmosfery. To około 1,6 proc. globalnej rocznej emisji.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Na talerzu Zmodyfikowany genetycznie ryż pomoże w przyszłości wykarmić ludzkość? Badacze z Instytutu Zrównoważonej Żywności Uniwersytetu w Sheffield uważają, że genetycznie zmodyfikowany ryż może być kluczem do rozwiązania problemu niedoborów żywności, które spowodowane są zmianami klimatycznymi. Może on przetrwać przy mniejszej ilości wody i rozwijać się w wyższych temperaturach.

Modyfikowane genetycznie drzewa pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi?

Dotychczas firma Living Carbon zasadził zmodyfikowane genetycznie drzewa z gatunku topoli na powierzchni około 300 akrów. Celem naukowców jest zwiększenie wydajności pochłaniania dwutlenku węgla przez drzewa w procesie fotosyntezy – procesie, podczas którego rośliny wykorzystują CO2 oraz światło słoneczne do produkcji cukrów, a jako produkt uboczny uwalniają tlen.

Mimo że zadanie nie jest wcale łatwe, to eksperci twierdzą, że na razie badania idą dobrze. Ich sposób polega na przekierowaniu większej ilości węgla – który normalnie jest uwalniany podczas procesu oddychania rośliny w świetle słonecznym – z powrotem do biomasy drzewa.

Drzewa Living Carbon mają nie tylko lepiej pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery, ale i rosnąć w dużo szybszym tempie niż inne. Będą one także dużo większe.