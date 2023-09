"Trupi kwiat", będący największym na świecie, może wkrótce zniknąć

Bukietnica, nazywana także raflezją, to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny bukietnicowatych. Roślina, która obejmuje ponad 40 gatunków, występuje przede wszystkim w stanie dzikim w wilgotnych lasach tropikalnych Azji. Jeden z jej gatunków – Bukietnica Arnolda – charakteryzuje się tym, że posiada największy kwiat w świecie roślin – jego rozmiary wynoszą od 80 do 100 cm średnicy i około 10 kilogramów wagi. Charakterystyczne dla gatunku jest to, że wydziela ona cuchnący zapach gnijącej padliny, który wabi zapylające go muchówki. Z powodu odoru nazywany jest przez mieszkańców Sumatry „trupim kwiatem”.

Zdaniem badaczy aż 42 znane gatunki Bukietnicy są obecnie zagrożone wyginięciem w związku z niszczeniem siedlisk leśnych – podaje brytyjski dziennik "The Guardian".

Bukietnica zagrożona wyginięciem

Eksperci ostrzegają, że Bukietnicy grozi wyginięcie i wzywają do podjęcia działań, by uratować roślinę. Ich daniem zagrożone są wszystkie jej gatunki. 25 z nich sklasyfikowano jako krytycznie zagrożone, a 15 – jako zagrożone.

Z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Plants, People, Planet” wynika, że ponad dwie trzecie gatunków rośliny nie jest objęte ochroną. Autor badania, dr Chris Thorogood z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Oksfordzkiego, stwierdził, że badanie „pokazuje, że globalne wysiłki na rzecz ochrony roślin – niezależnie od tego, jak są one kultowe – pozostają w tyle za działaniami podejmowanymi wobec zwierząt”. „Istnieje pilna potrzeba podjęcia wspólnych, międzyregionalnych działań, by ocalić jedne z najbardziej niezwykłych kwiatów na świecie. Większość z nich jest obecnie na skraju zaginięcia - stwierdził.