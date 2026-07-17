Analiza naukowców z Australii, która objęła 720 tys. przypadków hospitalizacji osób w wieku do 24 lat w Nowej Południowej Walii, sugeruje, że wraz z postępującym ociepleniem klimatu problem zaburzeń psychicznych u młodych osób może się nasilać.

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Ekstremalne temperatury a zdrowie psychiczne młodych ludzi

Naukowcy z University of Sydney ostrzegają, że kryzys klimatyczny może pogarszać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi, który już teraz jest coraz większym problemem. Z najnowszych ustaleń wynika, że wraz z częstszym występowaniem ekstremalnych temperatur – związanym z globalnym ociepleniem – liczba hospitalizacji z tego powodu może wzrosnąć do końca wieku nawet o 6–7,7 proc.

Badanie, opublikowane w „Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”, objęło 720 tys. przypadków z lat 2001–2022, w których osoby w wieku do 24 lat były przyjmowane do szpitala z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Chodziło o zdarzenia, w których pacjenci byli hospitalizowani, a nie jedynie trafiali na szpitalny oddział ratunkowy. W analizie uwzględniono między innymi zaburzenia takie jak schizofrenia, depresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania oraz samookaleczenia.

Jak ustalili naukowcy, gdy średnia dobowa temperatura należała do najwyższego 1 proc. temperatur notowanych dla danego dnia, ryzyko przyjęcia do szpitala podwajało się w cieplejszych miesiącach, a w chłodniejszych rosło trzykrotnie.

Dr Wen-Qiang He – główny autor badania – podkreśla w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, że wzrost temperatur wyraźnie przekłada się na wzrost liczby hospitalizacji wśród młodych osób. „Odkryliśmy, że wraz ze wzrostem temperatury znacząco rośnie liczba przyjęć do szpitala w tych młodszych grupach. Ryzyko podwaja się w ciepłym sezonie i potraja w sezonie chłodnym” – mówi. Jak zaznacza badacz, ustalenia te mają znaczenie nie tylko dla naukowców i lekarzy, lecz także dla całych społeczności. „To ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Jeśli możemy poinformować społeczność o tym, co się dzieje, możemy się przygotować i pomóc naszym dzieciom oraz młodym ludziom” – dodał.

Upały mogą wpływać na mózg, sen i nastrój

Choć nowe badanie nie miało na celu ustalenia, dlaczego wyższe temperatury są powiązane ze wzrostem liczby hospitalizacji psychiatrycznych, naukowcy wskazali kilka możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy.

Jak wyjaśniają eksperci, inne badania pokazują, że w cieplejszych miesiącach – gdy bezwzględne temperatury są wyższe – upał może bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie mózgu, co może mieć konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Z kolei nieoczekiwane zmiany temperatury, na przykład zimą, mogą wpływać na sposób radzenia sobie ze stresem, a także zaburzać sen i nastrój. Wcześniejsze badania pokazały również, że w Nowej Południowej Walii młodzi ludzie częściej trafiają do szpitali z powodu myśli samobójczych w dni, w których temperatura była wyższa niż zwykle.

Współautorka badania, dr Cybele Dey, psychiatra młodzieżowa z Sydney, podkreśla, że hospitalizacje następowały krótko po gwałtownych wzrostach temperatury. Jej zdaniem może to wskazywać, że upał wywołuje u młodych osób reakcję fizjologiczną, która wpływa na ich stan psychiczny. „To nie są łagodne przypadki. Musi się wydarzyć coś bardzo złego, by dana osoba została przyjęta do szpitala” – wskazuje.

Ekspertka podkreśla, że zmiana klimatu już teraz wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodych osób. „To nie jest pierwsze badanie pokazujące związek między nietypowo wysokimi temperaturami a przyjmowaniem dzieci i młodych do szpitala z powodu zaburzeń psychicznych” – zauważa.

Eksperci ostrzegali przed skutkami upałów

W opublikowanej w ubiegłym roku National Climate Risk Assessment – australijskiej krajowej ocenie ryzyka klimatycznego – eksperci ostrzegali, że ekstremalne upały są powiązane z wyższymi wskaźnikami samobójstw oraz hospitalizacji związanych ze zdrowiem psychicznym. Wskazywano wówczas m.in. na badania mówiące o nasilonym stresie, lęku oraz zaostrzeniu złych stanów psychicznych. Badacze zaznaczają, że nowe ustalenia wpisują się w ten obraz, pokazując, że skutki wysokich temperatur nie ograniczają się jedynie do zdrowia fizycznego.

Dr Hasini Gunasiri, badaczka z instytutu Orygen w Melbourne, zajmującego się zdrowiem psychicznym młodych ludzi, ocenia, że wyniki badania mają „ważne konsekwencje” dla opieki nad młodymi osobami. Ekspertka wskazuje, że w czasie ekstremalnych upałów młodzi ludzie mogą m.in. sięgać po alkohol lub inne substancje, próbując radzić sobie z dyskomfortem, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu albo napięciem emocjonalnym. Dodała, że wysoka temperatura może również zwiększać impulsywność i skłonność do ryzykownych zachowań, a także zachowania mogące nasilać myśli o samookaleczeniu. „Zakłócenia snu mogą być tutaj szczególnie istotne. Zły sen jest dobrze udokumentowanym czynnikiem ryzyka myśli samobójczych i samookaleczeń u młodych ludzi” – mówi Gunasiri.

Badaczka zwraca uwagę, że polityka dotycząca zdrowia w czasie upałów obecnie skupia się przede wszystkim na skutkach fizycznych, takich jak udar cieplny, odwodnienie i choroby sercowo-naczyniowe, zwłaszcza u osób starszych. „Te ustalenia sugerują, że przy planowaniu działań na czas ekstremalnych temperatur należy brać pod uwagę również zdrowie psychiczne, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi” – mówi. Jej zdaniem ostrzeżenia przed upałami powinny zawierać także informacje o możliwym wpływie wysokich temperatur na zdrowie psychiczne.