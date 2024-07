Dokument powstał na zlecenie Brazylii, na czas jej obecnego przewodnictwa w organizacji. - Globalny, minimalny podatek nałożony na miliarderów to sposób na zebranie funduszy na realizację programów mających na celu zmniejszenie głodu, promowanie zrównoważonego rozwoju i reform globalnego zarządzania – mówił podczas prezentacji raportu główny koordynator ds. międzynarodowych w brazylijskim Ministerstwie Finansów Felipe Antunes de Oliveira. Jak przyznał, pomysł będzie trudny do zrealizowania. - Możemy spodziewać się, że negocjacje będą długie – zaznaczył.

Autorem raportu, o którym mowa, jest typowany do zeszłorocznej nagrody Nobla francuski ekonomista Gabriel Zucman – wykładowca m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Szkole Głównej Handlowej w Paryżu. Ekspert od lat bada on przyczyny i konsekwencje wzrostu nierówności. Z jego szacunków wynika, że miliarderzy płacą obecnie podatki stanowiące równowartość 0,3 proc. ich majątku. Zucman podkreśla, że 2 proc. podatek przyniósłby od 200 do 250 miliardów dolarów rocznie. Pieniądze te miałoby płacić do 3 tys. miliarderów. Według raportu, kwota miałaby stanowić część globalnego minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Utworzenie podatku od fortun po raz pierwszy znalazło się w porządku obrad posiedzeń G20. Kraje te debatują nad strategiami mającymi sprostać wyzwaniom gospodarczym i środowiskowym.

Mimo że przedstawiony w stolicy Brazylii raport G20 ma wstępny charakter, to zainteresowanie propozycją wyraziło kilka krajów. Poza Brazylią są to także: Belgia, Francja, Hiszpania, Kolumbia i nowy członek G-20, Unia Afrykańska.

