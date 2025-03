Kolejny cios Trumpa w politykę klimatyczną. Na spotkaniu nie pojawił nikt z USA

Od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych opuścili co najmniej cztery spotkania dotyczące klimatu w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym te dotyczące finansów klimatycznych i wsparcia dla krajów rozwijających się. Administracja Trumpa odeszła również od zobowiązania przekazania 4 miliardów dolarów na Zielony Fundusz Klimatyczny, który pomaga biedniejszym krajom w walce ze zmianą klimatu.

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Oxford Climate Journalism Network (OCJN), która odbyła się pod koniec lutego, prezydent COP30 André Aranha Corrêa do Lago przyznał, że brak zaangażowania Stanów Zjednoczonych w międzynarodowe rozmowy klimatyczne stanowi spore wyzwanie. Kraj dysponuje bowiem wieloma uniwersytetami i ośrodkami analitycznymi, które mogłyby wiele wnieść do dyskusji. Co więcej, niechęć drugiego największego emitenta CO2 na świecie do wspierania finansowo działań na rzecz krajów najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu klimatycznego może sprawić, że inne kraje również podejdą do tego z większym dystansem.