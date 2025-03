W tegorocznych wyborach parlamentarnych w Niemczech zwyciężył konserwatywny blok CDU/CSU, a na drugim miejscu znalazła się skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD), zaprzeczająca naukowemu konsensusowi w sprawie zmian klimatu wywołanych przez działalność człowieka. Czy nowy parlament podtrzyma dotychczasowe ambicje klimatyczne kraju?

Reklama

Niemcy po wyborach. Jaką politykę klimatyczną będzie prowadzić nowy rząd?

W rankingu Environmental Performance Index (EPI) z 2020 roku, w którym oceniano kraje w oparciu o ich ambicje klimatyczne i podejście do ekologii, Niemcy zajęły 10. miejsce. Kwestie związane z klimatem oraz sprawiedliwą transformacją energetyczną przez lata były tam uznawane za szczególnie istotne, co znajdowało odzwierciedlenie również wśród najistotniejszych zagadnień wskazywanych przez obywateli.

Czytaj więcej Energia Europa odchodzi od LNG? Nowe dane. Eksperci: transformacja energetyczna działa Nowa analiza Instytutu Ekonomii Energetycznej i Analizy Finansowej (IEEFA) wykazała, że w 2024 roku europejski import skroplonego gazu ziemnego (LNG) spadł do najniższego poziomu od 2021 roku.

Priorytety niemieckich wyborców uległy jednak zmianie – jak wynika z opublikowanego w styczniu sondażu Deutschlandtrend, jedynie 13 proc. ankietowanych wskazało ochronę środowiska oraz klimatu jako budzące największe obawy. W minionej kampanii wyborczej do Bundestagu temat kryzysu klimatycznego nie był w zasadzie obecny, choć Niemcy w dużym stopniu odczuwają skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. W latach 2018-2020 kraj mocno ucierpiał z powodu intensywnych suszy, a w 2021 roku powodzie, które nawiedziły zachodnią część Niemiec, doprowadziły do śmierci ponad 180 osób oraz wielomiliardowych strat.

W wyborach do Bundestagu co piąty głos oddano na radykalnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD), znaną ze sceptycyzmu klimatycznego oraz szerzenia nieprawdziwych informacji dotyczących kryzysu klimatycznego wywołanego działalnością człowieka. W 2019 roku liderka AfD, Alice Weidel, stwierdziła, że „nie ma dowodów na to, że CO2 ma jakikolwiek wpływ na klimat”, a Marc Bernhard, poseł AfD zasiadający w Bundestagu od 2017 roku, uważa, że zmiany klimatu stanowią jedynie „pretekst, aby odebrać nam samochody, pracę i wolność”.