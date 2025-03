Szefem Agencji Ochrony Środowiska został z kolei Lee Zeldin, który planuje ograniczyć jej działalność oraz doprowadzić do cofnięcia przełomowej deklaracji z 2009 r., potwierdzającej wpływ gazów cieplarnianych na zdrowie i dobrostan ludzi. To z kolei może doprowadzić do podważenia innych przepisów dotyczących klimatu oraz utrudnić uchwalanie nowych.

Kontrolowany przez republikanów Kongres zagłosował też za uchyleniem federalnej opłaty za emisję odpadów dla producentów ropy i gazu, którzy generują duże ilości metanu. Opłata, wprowadzona w ciągu ostatnich miesięcy kadencji byłego prezydenta Joe Bidena, stanowiła kluczowy element polityki klimatycznej jego administracji. Według szacunków ekspertów objęcie obowiązkiem jej uiszczenia operacji związanych z ropą i gazem, emitujących ponad 25 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie, miało przynieść budżetowi państwa miliardy dolarów. Najprawdopobniej Trump ustawę podpisze.

Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych opracował nowy rodzaj pozwoleń na projekty związane z paliwami kopalnymi, wydawanych w specjalnym trybie. Ma to przyspieszyć uruchomienie szeregu nowych inwestycji dotyczących ropy naftowej, gazu oraz węgla. Eksperci podkreślają, że to wyjątkowo niebezpieczne działanie, które może doprowadzić do zatwierdzania projektów szkodliwych dla amerykańskich terenów podmokłych, dróg wodnych oraz lokalnych społeczności.

Odwrót gigantów paliwowych od OZE i zmiany w „zielonej” polityce banków

Zmiany w amerykańskiej polityce klimatycznej wywierają już zauważalny wpływ na podejście firm do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz celami klimatycznymi. Firma BP ogłosiła, że zamiast inwestować w odnawialne źródła energii, zwiększy inwestycje w ropę naftową i gaz o ok. 20 proc., jednocześnie zmniejszając inwestycje w niskoemisyjne technologie o 5 mld dol. rocznie. Jej dyrektor generalny Murray Auchincloss stwierdził, że firma posunęła się „za daleko, za szybko” w odchodzeniu od paliw kopalnych, a jej wiara w zieloną energię jest „nieuzasadniona”.

Plany ograniczenia inwestycji w zieloną energię ogłosiły również inne wiodące firmy z branży, TotalEnergies i Equinor. Natomiast Shell, ExxonMobil i Chevron zobowiązały się do zwiększenia produkcji paliw kopalnych.

Co więcej, sześć największych banków Stanów Zjednoczonych: Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi Bank, Bank of America, Morgan Stanley i JPMorgan, w ciągu ostatnich miesięcy wycofało się z inicjatywy Net Zero Banking Alliance. Jej głównym celem jest zjednoczenie banków w dostosowywaniu ich działalności pożyczkowej, inwestycyjnej oraz rynków kapitałowych do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.