Donald Trump ogłosił uruchomienie kryptowaluty „Official Trump” 18 stycznia, a jej cena wzrosła w krótkim czasie z ok. 10 dolarów do niemal 75, a następnie spadła do ok. 18 dolarów. „Melania” w dniu inauguracji osiągnęła cenę 13 dolarów, po czym szybko straciła na wartości. Obecnie jej cena oscyluje pomiędzy 1,5 a 1,77 dolara.

Po co Donaldowi Trumpowi kryptowaluty?

Po co Donaldowi Trumpowi jego własna kryptowaluta? Zdaniem Eryka Szmyda, analityka XTB, to część szerzej zakrojonego planu transformacji amerykańskiego systemu finansowego.

– Widzimy m.in., że Trump zastępuje ludzi z poprzedniej administracji osobami ze swojego otoczenia, a kryptowaluty dają mu dodatkowe narzędzia. Trump krytykuje scentralizowany system, co z jednej strony jest bardzo populistyczne, a z drugiej spójne z krytycznym podejściem amerykańskiego społeczeństwa do banków. W porównaniu z nimi kryptowaluty są przez Trumpa przedstawiane jako wolnościowa alternatywa dla instytucjonalnego pieniądza. Wokół tej narracji zapewne będzie dalej rozwijał swój biznes i budował nowe rozwiązania finansowe – jeśli w ciągu kolejnych lat jego synowie będą również się w to angażować, to jest szansa na większą rewolucję finansową – uważa Szmyd.

– Blockchain i kryptowaluty są alternatywą dla scentralizowanego pieniądza i wokół tego Trump najwyraźniej chciałby zbudować biznes oparty nie tylko na inwestycjach w kryptowaluty, ale również, a może przede wszystkim – na realnej użyteczności sieci blockchain, a za jego kadencji Stany Zjednoczone będą pewnie wspierać ten pomysł. Trump Coin i Melania Coin to z pewnością przede wszystkim sposób na zarobienie pieniędzy – dodaje Szmyd.

Jednak biznes, o którym myśli Trump, wymaga ogromnych nakładów, a amerykański prezydent zapewne nie chciałby się na niego zapożyczać w bankach, dla których potencjalnie chce budować alternatywę. – Zapewne kiedy Trump wypowiadał się krytycznie o bitcoinie, nie spodziewał się, że w przyszłości sam założy biznes związany z blockchainem. Poza tym bitcoin nie stanowi zagrożenia dla dolara w sytuacji, gdy wolumeny handlu nim stanowią ułamek procenta wymiany w dolarze. Obecnie stanowi ciekawe uzupełnienie tradycyjnego systemu i zachęca do budowania wokół niego amerykańskiego biznesu. To również doskonały przykład wolności finansowej i wolności jednostki, do której Trump bardzo często się odwołuje. Obiecuje więc Amerykanom rozwiązania, które mają ich uwolnić od tradycyjnego systemu bankowego, proponując narzędzia, które tworzy razem ze swoją firmą – twierdzi analityk.

Kryptowaluty i szkody dla klimatu

Rozwój kryptowalut stanowi spore ryzyko w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Nowego Meksyku, generowanie bitcoinów wyrządza szkody klimatyczne sięgające średnio 35 procent wartości tego produktu w ciągu pięciu lat. To znacznie więcej niż np. wydobycie złota, którego szkodliwy wpływ na klimat stanowi ok. 4 procent jego wartości rynkowej.