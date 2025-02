Jak wynika z najnowszych danych, jeden mecz finałów Mistrzostw Świata FIFA mężczyzn wygeneruje emisje sięgające od 44000 ton CO2e do 72000 ton CO2e, co odpowiada rocznym emisjom od 31 500 do 51 500 samochodów jeżdżących po ulicach Wielkiej Brytanii. Dane te nie obejmują emisji związanych z umowami sponsorskimi, które zwiększyłyby je o ponad 350 proc.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 roku. Gigant paliwowy sponsorem

Gospodarzem ośmiu meczów na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, sponsorowanych przez największą na świecie firmę naftowo-gazową, Saudi Aramco, ma być Los Angeles. Miasto boleśnie odczuło efekty zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, walcząc z pożarami, które pojawiają się coraz częściej i trwają coraz dłużej. Ekstremalne warunki pogodowe stwarzają poważne zagrożenie i skłaniają ekspertów do zastanowienia się, czy miasto będzie w stanie zorganizować tak duże sportowe wydarzenie i zagwarantować bezpieczeństwo jego uczestników. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że zanieczyszczenie generowane przez piłkę nożną stwarza ryzyko dla sportowców oraz miłośników tej dyscypliny.

Jak podkreśla główny autor badania, klimatolog dr Stuart Parkinson, badanie stanowi dowód na rosnący wpływ piłki nożnej na kryzys klimatyczny.

– Pokazuje również, że niewiele wskazuje na to, że decydenci są przygotowani do odpowiedniej oceny problemu zanieczyszczenia związanego z tą grą, a co dopiero do podjęcia kroków niezbędnych do jego zmniejszenia – uważa naukowiec.

Autorzy raportu apelują o bardziej zrównoważone działania, w tym zakończenie umów sponsorskich z podmiotami mocno zanieczyszczającymi środowisko oraz wdrożenie innych rozwiązań, mających ograniczyć emisyjność tego sportu.