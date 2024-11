Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłaszają nowy plan klimatyczny. „To greenwashing”

Tuż przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP29 w Baku, ubiegłoroczny gospodarz tego wydarzenia jako pierwszy postanowił zaprezentować zaktualizowany plan klimatyczny. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że do 2035 roku zmniejszą swoje emisje gazów cieplarnianych o 47 proc. w stosunku do poziomu z roku 2019. Wcześniejszy cel w tym zakresie obejmował redukcję emisji o 40 proc. do 2030 roku.

Plan klimatyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W zaktualizowanym planie przedstawiono szczegóły dotyczące jego realizacji, uwzględniające redukcję w sektorze budownictwa (o 79 proc.), przemysłu (27 proc.) oraz odpadów (37 proc.). Zapewniono, że kraj dostrzega „pilność kryzysu klimatycznego”, a nowy, bardziej ambitny cel ma stanowić rękojmię utrzymania przy życiu planu ograniczenia wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej.

Wśród rozwiązań, mających doprowadzić do redukcji emisji, wymieniono m.in. rozwój energetyki słonecznej oraz atomowej, a także wzrost inwestycji w technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz usuwania dwutlenku węgla.

Aktywiści klimatyczni skrytykowali jednak założenia nowego planu, podkreślając, że choć obiecano w nim zmianę w produkcji ropy i gazu na mniej szkodliwą dla klimatu, nie uwzględniono żadnych rozwiązań mających ograniczyć produkcję tych paliw. ZEA zamierza wciąż inwestować w wydobycie paliw kopalnych, co jest niezgodne z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zgodnie z którymi realizacja celów klimatycznych porozumienia paryskiego wymaga odejścia od wszelkich nowych projektów dotyczących wydobycia węgla, ropy oraz gazu.