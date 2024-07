Kryzys klimatyczny napędza kryzys żywnościowy. Półtora miliarda ludzi zagrożone

Do połowy wieku liczba globalna populacja wzrośnie do ok. 9,7 miliarda, a zmiany klimatu będą wywierać coraz większy wpływ na produkcję żywności. Naukowcy przyjrzeli się możliwym scenariuszom i ocenili przyszłość światowej produkcji żywności.