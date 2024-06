Badanie: najbardziej zanieczyszczone miejsca w Polsce. Co wskazali Polacy?

Problem zanieczyszczeń w Polsce. Widzimy i nic nie robimy?

Mimo dość dużej świadomości problemu, co trzeci badany podchodzi bezrefleksyjnie do kwestii zanieczyszczeń w przestrzeni publicznej. Co to oznacza? Najwięcej jest osób, które w tej kwestii nie robią nic – to aż 36 proc. ankietowanych. Niewiele mniejszy odsetek (31 proc.) bierze sprawy w swoje ręce i sprząta lub organizuje wspólne sprzątanie.

Niemal co czwarty bierze natomiast udział w zorganizowanych już akcjach społecznego sprzątania. Jedynie 1 proc. powiadamia służby odpowiedzialne za usuwanie odpadów. Co interesujące, szybciej zawiadamiany władze samorządowe lub dzielimy się informacją o zdjęciami na mediach społecznościowych – robi tak po 18 proc. respondentów. Co dziesiąty badany informuje media.

Szczególnie cennym zasobem wydaje się być dla nas woda – z badania wynika, że staramy się dbać o jej czystość. Najczęściej (38 proc.) dbamy o odpowiednią utylizację odpadów w domowych gospodarstwach, żeby nie trafiały do kanalizacji oraz nie wylewamy do zlewu substancji, które nie powinny tam trafić, żeby uniknąć dodatkowego zanieczyszczenia ścieków (38 proc.).

Niemal co trzeci badany posiada też wydajne urządzenia – pralki czy zmywarki energooszczędne. W trosce o wody gruntowe nie używamy pestycydów – 26 proc. oraz ograniczamy użycie detergentów i środków piorących, zawierających fosforany, które mogą przyczynić się do eutrofizacji wód.

Niemal co czwarty respondent (23 proc.) używa także ekologicznych produktów do mycia naczyń i pielęgnacji domu, a co piąty (21 proc.) regularnie sprawdza instalację hydrauliczną w domu. Wśród odpowiedzi pojawiają się też bardziej wyrafinowane rozwiązania – między innymi zbieranie wody deszczowej (18 proc.) czy wsparcie inicjatyw nadania rzekom osobowości prawnej (12 proc.).