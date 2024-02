W tegorocznym konkursie nominowani byli także między innymi wicemarszałek Krzysztof Bosak, który w sierpniu 2023 roku stwierdził na antenie Radia Zet, że „klimatolodzy spierają się, z czego wynikają zmiany klimatu”. O niechlubny tytuł walczył też europoseł Kosma Złotowski – polityk stwierdził bowiem w maju 2023 roku w rozmowie z Polsat News, że nie jesteśmy w stanie „zmienić klimatu", sugerując, iż nie możemy zatrzymać zmian, które się obecnie dzieją.

Wśród nominowanych znaleźli się także były poseł Jacek Wilk, historyk prof. Wojciech Polak i hydrolog prof. Piotr Kowalczyk.

Maria Kurowska: kim jest zwyciężczyni Klimatycznej Bzdury Roku?

Wypowiedź Marii Kurowskiej – wygranej tegorocznego plebiscytu Klimatyczna Bzdura Roku – padła podczas konferencji prasowej, która odbyła się w marcu ubiegłego roku. Była wicemarszałek województwa Podkarpackiego wyjaśniała podczas niej między innymi, „dlaczego dwutlenek węgla jest niezbędny do życia ludzkiego i życia roślin”. Co istotne – i dla niektórych na pewno oburzające – obok posłanki wygłaszającej tego rodzaju twierdzenia stał nie kto inny, jak ówczesny wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba.

„Unia Europejska i ekolodzy mówią, że chcemy zmniejszyć emisyjność CO2 do zera. Ale dlaczego tak bardzo chcemy zmniejszyć ilość dwutlenku węgla, jego emisyjność do zera? Czy dwutlenek węgla jest szkodliwy? Nie, drodzy państwo. Dwutlenek węgla zawsze był w powietrzu. Mało tego – jest niezbędny do życia ludzkiego i życia roślin” — stwierdziła Maria Kurowska. „Gdyby nie dwutlenek węgla, to tlen nie mógłby dochodzić do naszej każdej komórki, bo czynnikiem niosącym tlen jest hemoglobina i dwutlenek węgla. Brak dwutlenku węgla w organizmie człowieka jest od razu zauważalny i prowadzi do chorób. Nadmiar – również. A więc jest pewien przedział, który powinien istnieć, aby człowiek mógł korzystać z dwutlenku węgla” – mówiła posłanka na konferencji. Jak stwierdziła, „CO2 to podstawowe pożywienie dla roślin, bo dzięki energii słonecznej rośliny pobierają dwutlenek węgla”. „W połączeniu z wodą, i z tego produkują związki organiczne, które są ich budulcem” - dodała. „Więc chcemy zagłodzić planetę? Do tego się to sprowadza. Jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać? To jest właśnie podstawowy składnik jej budulca” – zaznaczała. Nagrodą posłanka wyróżniona została w plebiscycie za ostatnie słowa.

Po konferencji Kurowska na swoim profilu na portalu X (wówczas Twitter) opublikowała wideo ze spotkania z dziennikarzami. Wówczas nie tyle oburzyło ono internautów, co ich rozbawiło. „Ale jaja, ten wpis naprawdę istnieje. XXI wiek, edukacja klimatyczna w szkołach, dostęp do informacji jak nigdy w historii i ciągle można znaleźć takie kwiatki. Naprawdę nie stać Was na znalezienie kogoś, kto by Wam to wszystko wytłumaczył?” – czytamy w jednym z komentarzy pod wpisem. „Pani naprawdę jest posłanką, czy to jakiś program satyryczny?” – napisał inny internauta. Kolejny z użytkowników Twittera zwrócił natomiast uwagę na obecność wiceministra Ozdoby. "Pani Mario, jakie szczęście, że obok Pani stał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, który pracuje w resorcie, którego zadaniem jest ochrona klimatu i na pewno Pani wytłumaczył, że CO2 w nadmiarze jest zarówno groźny dla naszego zdrowia, jak i dla zdrowia naszej planety. Uff!” – czytamy.