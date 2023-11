Polacy niepokoją się o środowisko. Konsumenci chcą przemyśleć swoje nawyki zakupowe

Inicjatywa Green Friday może zyskiwać na popularności także wśród Polaków, dla których – jak wynika z rozmaitych badań – losy planety obojętne nie są. Zeszłoroczne badania State of Science Index, które prezentuje stosunek Polaków do ochrony środowiska, wskazywały, że aż 68 proc. badanych odczuwa niepokój o życie swoje i swoich bliskich, a 67 proc. uważa, że zmiana klimatu dotyka ich osobiście. Dane mówią także o tym, że Polacy sami starają się też ograniczać swój negatywny wpływ na klimat. Ponad połowa zmniejsza zużycie wody, niecałe 50 proc. - plastiku, a 45 proc. używa energooszczędnych urządzeń. Co więcej, Polacy całkiem dobrze orientują się w pojęciach z zakresu ekologii, a ich świadomość w tym temacie rośnie. Co piąty Polak zachowuje się wzorowo, jeśli chodzi o dbanie o środowisko i globalne myślenie o ekologii - wynika z zeszłorocznego badania Open Research.

Według Wunderman Thompson, globalnej agencji komunikacji marketingowej, konsumenci faktycznie wydają się zmieniać swoje nastawienie. W tym roku, prawie jedna trzecia z nich (30 proc.) zdecydowała się ponownie przemyśleć swoje dotychczasowe nawyki zakupowe związane z Black Friday – właśnie ze względu na kwestie ochrony środowiska.

- Green Friday to okazja do refleksji i przyjrzenia się swoim przyzwyczajeniom, a w rezultacie do podejmowania lepiej przemyślanych decyzji - mówi Sylwester Beekhoven z Game4Planet, programu społeczno-edukacyjnego którego celem jest propagowanie etycznego i odpowiedzialnego podejścia do mody, znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu oraz edukacja konsumentów. - To dzień, w którym możemy wybrać dla siebie nową drogę i postawić na zrównoważone zakupy przedmiotów, np. z drugiego obiegu lub dać przykład innym, angażując się w jedną z ekologicznych inicjatyw, takich jak Game4Planet - podkreśla, zaznaczając, że w ramach jego programu konsumenci mogą, nienoszone już przez siebie rzeczy, przynosić do niemal 100 punktów w całej Polsce, dając swoim ubraniom szansę na drugie i kolejne życie.

Deklaracje już nie wystarczą, by uratować planetę

Eksperci od dłuższego czasu alarmują już, że zostało niewiele czasu, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Dotarliśmy do punktu, w którym same – choćby najbardziej szczerze wypowiedziane – deklaracje nie wystarczą. By poradzić sobie z tragicznym w skutkach zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianą klimatu, którą odczuwamy na co dzień, należy podjąć jak najszybsze działania. I choć wiele firm podchodzi do tego problemu na poważnie i próbuje zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, zachęcając do tego również swoich klientów oraz partnerów biznesowych, nie brakuje również przykładów nieuczciwych praktyk, służących przede wszystkim maksymalizacji zysków.

Czytaj więcej Klimat i ludzie Polacy wolą kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom 63 proc. polskich konsumentów deklaruje, że woli wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom, ani nie przyczyniają się do zmian klimatu – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC).

Biorąc pod uwagę środowiskowe szkody, z jakimi wiąże się święto konsumpcji, jakim niewątpliwie jest Black Friday, jego alternatywa w postaci Green Friday, wydaje się dobrym rozwiązaniem – daje bowiem możliwość zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez zakupy w sposób zrównoważony, zaangażowanie się w ekologiczne inicjatywy czy po prostu całkowitą rezygnację z uczestnictwa w Czarnym Piątku.