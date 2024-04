Uwzględniane mogą być wyłącznie to instalacje objęte ETS, dla których ustanowiono plan do 1 maja 2024 r. i złożono wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do 30 maja 2024 r. Instalacja musi pozostać objęta ETS, aby otrzymała przydział bezpłatnych uprawnień, w tym dodatkowy przydział bezpłatnych uprawnień.

- Operatorzy mogą wnioskować o pozostanie w ETS do końca bieżącego i kolejnego pięcioletniego okresu przydziału (np. 2026-2030), jeżeli instalacja zmieni swoje procesy produkcyjne w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i nie osiąga już progu 20 MW mocy – pisze komisarz.

Według danych GUS z ciepła systemowego korzysta już 52 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a działające w systemach ciepłowniczych źródła kogeneracyjne dostarczają ok. 17 proc. energii elektrycznej.