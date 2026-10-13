Polska odchodzi od węgla. Podczas konferencji PRECOP wskazała pani, że jest dostępny inny lokalny i stały strumień surowca energetycznego. Jaki?

Oczywiście, to odpady. Istnieje obecnie bardzo wiele inicjatyw służących temu, aby zmniejszyć ilość odpadów w Polsce i zapewnić ich odpowiednie zagospodarowanie. Jednak, na dzień dzisiejszy, produkujemy wciąż dużo więcej tzw. frakcji energetycznej, niż jesteśmy w stanie zagospodarować. I to jest właśnie źródło energii, oparte na przekształcaniu termicznym tych odpadów. Surowca dostępnego lokalnie i stale, niezależnie od pory roku i pogody, który może w miastach stanowić dobrą alternatywę dla paliw kopalnych. Oczywiście świetnym paliwem jest również gaz ziemny, ale go po prostu nie mamy.

Przekształcanie termiczne odpadów, czyli spalanie. Czy to jest korzystne dla środowiska? Bezpieczne? W dodatku mieszkańcy miast potrafią się buntować przeciwko spalarniom.

Rozumiem, że mieszkańcy miast boją się spalania odpadów, słyszy się wiele nieprawdziwych negatywnych opinii. Spalarnie jednak od dawna objęte są dużo bardziej restrykcyjnymi normami niż innego rodzaju termiczne przekształcanie, chociażby paliw kopalnych w elektrowniach i ciepłowniach. Nie można nie mówić prawdy na temat procesów spalania, a te wiążą się z emisją dwutlenku węgla. Chemii nie przeskoczymy, aczkolwiek w tym zakresie dostępne są technologiczne rozwiązania, które ograniczają emisje do wymaganego minimum. Jednocześnie, musimy pamiętać, że ładunek dwutlenku węgla na tonę odpadu stanowi mniej więcej połowę tego, co powstaje przy spalaniu węgla kamiennego.

Technologie ochrony środowiska, które są stosowane w procesach w instalacjach termicznego przekształcania, powodują, że jest to jedno z czystszych źródeł spalania paliwa. Przykładem może być instalacja w Szczecinie. Ścieki z tej instalacji, a właściwie woda procesowa, wpadają do rzeki, która przepływa przez rezerwat przyrody. Czyli czystość tego ścieku jest czystością wody w rezerwacie przyrody.

Co musi się wydarzyć na polskim rynku, żeby szerzej korzystać z paliwa, jakim mogą być odpady?

Edukacja, to pierwsza ważna kwestia. Powinna mieć w sobie dwa elementy. Po pierwsze, odczarowanie szkodliwości instalacji termicznego przekształcania odpadów dla środowiska. Po drugie, edukacja powinna podnosić kwestię konieczności zagospodarowania wytworzonych odpadów.

Odpady będziemy produkowali zawsze i co z nimi zrobić? Oczywiście, musimy zwiększać poziomy recyklingu. Jednak części odpadów nie można poddać recyklingowi i wtedy alternatywą, jeśli nie termiczne przekształcanie i odzysk energii, są tylko składowiska. Metan, który powstaje na składowiskach, jest dużo bardziej szkodliwy dla środowiska niż emisje dwutlenku węgla ze spalarni. Składowiska na tonę odpadów produkują dwukrotny ładunek gazów cieplarnianych w stosunku do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Podsumowując, ta opcja jest dużo bardziej niekorzystna dla środowiska.

Jaką aktywność PreZero wykazuje w tym zakresie? Jakie cele, jakie kierunki sobie wyznaczyliście?

Cele na najbliższe lata mamy bardzo ambitne. Chcemy zainwestować naprawdę poważne pieniądze w jak najlepsze zagospodarowanie łańcucha odpadowego – czy to w formule termicznego przekształcania, czy w formule zaawansowanych technologii sortowania i recyklingu. W tej chwili budujemy spalarnię odpadów we Włocławku na 90 tys. ton rocznie. Mamy już w swoim portfolio Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu na 250 tys. ton. Zamierzamy te instalacje rozwijać, gdyż uważamy, że jest to po prostu kierunek, w którym poszła Europa Zachodnia. Drugi obszar to jeszcze lepsze sortowanie odpadów i jeszcze lepsze oddzielanie frakcji, które możemy zagospodarować powtórnie.

Chcemy też odczarować nasz sektor, dlatego dużo czasu i wysiłku inwestujemy we wspomnianą już edukację. Pokazujemy, że sektor może stwarzać bardzo bezpieczne miejsca pracy, zapewniać dobre warunki dla pracowników.

Dzisiaj to nie jest już sektor odpadowy w sensie zbiórki śmieci. Jesteśmy górnikami miejskimi, czyli staramy się jak najwięcej odzyskać ze strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych. Osiągnąć maksimum odzysku tego, co możemy powtórnie wprowadzić do obiegu, żeby szkody dla środowiska były jak najmniejsze.

Materiał powstał we współpracy z PREZERO POLSKA