Materiał przygotowany we współpracy z INTERZERO

Co się zmieni w kwestii opakowań dla branży e-commerce?

Unijne rozporządzenie PPWR zakłada, że w 2030 roku 40 proc. opakowań używanych w e-commerce będzie wielokrotnego użytku. Rozporządzenie zakłada również, że opakowania będą bardziej kompaktowe, maksymalny poziom pustej przestrzeni w opakowaniach nie może przekroczyć 50 proc. ich objętości. Opakowania mają być też oznakowane, żeby odbiorca wiedział, co z nimi zrobić, na przykład gdzie odesłać po wyjęciu towaru.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Gdy kupimy coś na platformie internetowej, po odbiorze i rozpakowaniu przesyłki skanujemy kod na opakowaniu i zgodnie z instrukcją na przykład wysyłamy do dostawcy. Zastrzegam jednak, że cały system jest w trakcie opracowywania i nie wiemy szczegółowo, jak będzie wyglądał.

Czy w związku z tym opakowania przesyłek będą musiały być bardziej trwałe?

Nie jest tak, że wszystkie opakowania mają się nadawać do wielokrotnego użytku. Zresztą na przykład grube tekturowe kartony bardzo często wykorzystujemy sami, w domu. W Europie są różne pomysły. W Finlandii jedna z firm stworzyła opakowania wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego w formie kopert. Takie opakowanie konsument może zwrócić za darmo poprzez pocztę, po prostu wrzucić je do skrzynki. Te opakowania trafiają z powrotem do producenta i można je wykorzystać do zapakowania czegoś innego.

Wszystko to wygląda na olbrzymie wyzwanie dla branży e-commerce, nie mówiąc już o kosztach.

Być może największe koszty będą tylko na starcie, a w dłuższej perspektywie jednak powinny pojawić się oszczędności. Nie będziemy przecież dokładać jednorazowych opakowań do systemu. Natomiast, rzeczywiście, teraz centra dystrybucyjne zapominają o opakowaniach zaraz po wysyłce, chyba że pojawią się zwroty całego towaru. To się zmieni.

Docelowych systemów jeszcze nie ma, trzeba będzie je wypracować. Ale zwracam uwagę, że wyzwaniem dla e-commerce, dla logistyki platform, będzie to, że centra logistyczne niekoniecznie mają przestrzeń na zwracane opakowania. Będą musiały zmienić swoje procesy. Wydzielić przestrzeń na zbierane opakowania i wdrożyć ich weryfikację, które rzeczywiście nadają się do użycia. Być może część opakowań trzeba będzie jakoś odnawiać, trochę odświeżać, żeby je wykorzystać ponownie. I będą one musiały trafić do jakiegoś punktu, gdzie można w nie ponownie zapakować towar. To duża zmiana dla centrów dystrybucyjnych, dla e-commerce. Będzie też trzeba zastanowić się, jak do tego podejść od strony rozliczeń finansowych, kto zapłaci za zwroty tych opakowań.

Być może najlepszym sposobem na wdrożenie całego procesu będzie zacieśnienie współpracy między podmiotami w branży e-commerce. Nie jestem przekonany, czy tworzenie rozwiązań na własną rękę ma sens.

Czy pojawią się operatorzy zewnętrzni, obsługujący cały proces?

Myślę, że powstanie przestrzeń dla takich operatorów. Warto, żeby platformy się porozumiały, jeżeli chodzi o logistykę. Moje doświadczenie podpowiada, że warto, by przedstawiciele biznesu z różnych obszarów się spotkali i spróbowali wypracować jak najbardziej efektywne rozwiązanie.

