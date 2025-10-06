– Tu, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku, w 2018 roku odbywało się najważniejsze globalne forum poświęcone polityce klimatycznej, czyli szczyt klimatyczny ONZ COP24. Wtedy narodził się pomysł, by to właśnie Katowice na trwałe stały się miejscem debaty o zielonej transformacji – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając konferencję PRECOP. – Kolejne edycje konferencji PRECOP potwierdzają, że tę ideę udaje się konsekwentnie realizować, z pożytkiem dla poważnej dyskusji o sprawach klimatu. Myślę, że to jest szczególnie ważne teraz, w obecnym trudnym otoczeniu geopolitycznym – dodał.

Z myślą o przyszłości

Od tego czasu tradycją stały się debaty w stolicy Górnego Śląska, poprzedzające szczyty klimatyczne ONZ. Tegoroczny, COP30, odbędzie się w listopadzie w Belém. Jego głównymi celami są: zwiększenie ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, przywrócenie Amazonii jako centrum globalnych dyskusji o klimacie, przyjęcie ram działań na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz omówienie kluczowych kwestii związanych z porozumieniem paryskim, takimi jak finansowanie działań klimatycznych i ochrona bioróżnorodności.

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, podkreślił, że celem organizatorów PRECOP jest podtrzymanie ducha debaty klimatycznej. Zwrócił również uwagę na strategiczne ambicje związane z katowickim forum w kontekście mapy globalnych działań klimatycznych ONZ.

– Rozmawiamy o tym, aby katowicki szczyt został formalnie uznany („recognized”) przez system ONZ jako miejsce, gdzie przedsiębiorcy gromadzą się po to, aby przedstawiać rekomendacje środowiska biznesowego dla systemu ONZ w ramach corocznych szczytów klimatycznych – powiedział Kamil Wyszkowski.

Wystosował także apel dotyczący pilności działań klimatycznych w kontekście przyszłości: – To bardzo ważne, abyśmy to wydarzenie, ale też inne związane z klimatem, przygotowywali z całą mocą i abyśmy upominali się o polityki klimatyczne, ponieważ od tego zależy przyszłość kolejnych pokoleń. To jest superważne z punktu widzenia naszych dzieci.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, wskazał, że celem konferencji jest wypracowanie wniosków, które będą prezentowane na szczytach klimatycznych na całym świecie. Zaapelował także o skupienie się na działaniu, a nie na sporach o przyczyny zmian klimatycznych. Jak powiedział, podstawą skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym zmianom jest wspólna dbałość o środowisko. – Z punktu widzenia przyszłych pokoleń to jest najważniejsze – podkreślił.

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, zwrócił uwagę na szczególną wagę głosu Śląska w debacie klimatycznej, ponieważ region ten jest bezpośrednio dotknięty zieloną transformacją.

– Na Śląsku trudno nie mówić o transformacji energetycznej. Zrobiliśmy i robimy wiele, ale czujemy, że w tej zmianie też można coś zmieniać. Pojawia się coraz mocniejszy głos, czy w tej transformacji się nie zagalopowaliśmy. Bo transformacja to nie likwidacja. To zastąpienie starego, nieefektywnego, czymś nowym. Aby była skuteczna i sprawiedliwa, musi mieć baczenie na człowieka, który w nowej rzeczywistości musi się odnaleźć. O tym musimy pamiętać – mówił marszałek.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli biznesu, nauki, młodego pokolenia oraz organizacji pozarządowych – wszystkich, którzy chcą współtworzyć rozwiązania dla przyszłości klimatu. Jej uczestnicy mogli wysłuchać debat, rozmów i wystąpień.

Biała księga

PRECOP otworzył panel „Polityka klimatyczna tu i teraz. Zrównoważona przyszłość i konkurencyjność gospodarki”. Jego uczestnicy podkreślali potrzebę przewidywalności regulacyjnej oraz utrzymania konkurencyjności podczas dekarbonizacji.

– Staramy się uświadomić Komisję Europejską, że niektóre założenia polityki klimatycznej sprzed kilku lat nie przetrwały próby czasu. Aby Europa zachowała konkurencyjność, konieczne jest indywidualne podejście do transformacji, które uwzględnia zróżnicowanie krajów i regionów – mówił europoseł Borys Budka, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim.

Z kolei Niclas Svenningsen, menedżer w UNFCCC, instytucji ONZ odpowiedzialnej za globalne negocjacje klimatyczne, mówił o kosztach zmian. – Globalne przejście na czystą energię według Międzynarodowej Agencji Energii kosztuje nas 4 bln dol. To olbrzymia kwota, jeśli jednak spojrzymy na nią w pewnym kontekście, to nie wydaje się już tak wysoka. Bo 7 bln dol. wynoszą subsydia do paliw kopalnych. To gospodarka, a nie decyzje polityczne, napędza działania na rzecz klimatu. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy spóźnieni, że robimy za mało – stwierdził.

Podczas inauguracji konferencji UN Global Compact Network Poland zaprezentował Białą Księgę w formie apelu polityków. W dokumencie wezwano do oddzielenia strategicznych polityk rozwojowych od bieżącego sporu politycznego i oparcia ich na ponadpartyjnym porozumieniu. Pod częścią strategiczną podpisali się m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Jadwiga Emilewicz, Maciej Grabowski, Danuta Hübner, Marcin Korolec, Jerzy Kwieciński, Maciej Nowicki, Janusz Piechociński, Jacek Piechota i Janusz Steinhoff.

