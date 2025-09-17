Aktualizacja: 18.09.2025 03:27 Publikacja: 17.09.2025 21:43
Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP
Największe w Polsce forum o klimacie i gospodarce – odbywające się 1–2 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – gromadzi coraz szersze grono ekspertów i decydentów. Wśród potwierdzonych panelistów znaleźli się m.in. Agnieszka Oleksyn-Wajda, ekspertka UNGC Network Poland, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego, oraz Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.
„Polska w europejskiej polityce klimatycznej” – to temat jednej z kluczowych sesji pierwszego dnia konferencji. Eksperci będą rozmawiać o konsekwencjach unijnych regulacji dla polskiej gospodarki i energetyki. W centrum uwagi znajdą się takie zagadnienia, jak optymalne wykorzystanie dochodów z systemu EU ETS, a także pytanie, czy Polska potrafi stać się aktywnym projektantem swojej transformacji energetycznej.
Tego samego dnia odbędą się równolegle dwa ważne panele. W dyskusji „Energetyka, gospodarka, transformacja” poruszony zostanie temat stabilności dostaw energii i kosztów transformacji. Uczestnicy zastanowią się nad przyszłością magazynowania energii w Polsce i barierami legislacyjnymi, które mogą przyspieszyć lub opóźnić zmiany. Z kolei w panelu „Nowa mobilność” eksperci zajmą się zieloną transformacją transportu – od rozwoju infrastruktury, przez technologie wodorowe, LNG i paliwa syntetyczne, po przyszłość kolei dużych prędkości i transportu lotniczego.
W całej agendzie PRECOP 2025 znajdzie się ponad 20 paneli obejmujących kluczowe wątki transformacji: energetykę i bezpieczeństwo, mobilność, politykę klimatyczną UE, odpowiedzialny biznes i zielone finanse. W Katowicach eksperci wypracują wspólne rekomendacje przed szczytem klimatycznym ONZ COP30 w Belém.
Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.
Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na: precop.pl
Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP
Największe w Polsce forum o klimacie i gospodarce – odbywające się 1–2 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – gromadzi coraz szersze grono ekspertów i decydentów. Wśród potwierdzonych panelistów znaleźli się m.in. Agnieszka Oleksyn-Wajda, ekspertka UNGC Network Poland, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego, oraz Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.
Trwa odliczanie do IV edycji konferencji PRECOP – największej w Polsce debaty przed listopadowym szczytem klimat...
Zielona transformacja jest opłacalna dla wszystkich – od zwykłych ludzi, państw, po biznes. To naprawdę przyszło...
1–2 października 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się Energy Days, kluczowe w k...
Mówimy o kwocie 8–10 mld zł, które rocznie przepłyną między operatorami, a jednostkami handlowymi. Dlatego przej...
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 1–2 października stanie się areną debaty o transformacji klimatyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas