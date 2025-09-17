Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Największe w Polsce forum o klimacie i gospodarce – odbywające się 1–2 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – gromadzi coraz szersze grono ekspertów i decydentów. Wśród potwierdzonych panelistów znaleźli się m.in. Agnieszka Oleksyn-Wajda, ekspertka UNGC Network Poland, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego, oraz Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

„Polska w europejskiej polityce klimatycznej” – to temat jednej z kluczowych sesji pierwszego dnia konferencji. Eksperci będą rozmawiać o konsekwencjach unijnych regulacji dla polskiej gospodarki i energetyki. W centrum uwagi znajdą się takie zagadnienia, jak optymalne wykorzystanie dochodów z systemu EU ETS, a także pytanie, czy Polska potrafi stać się aktywnym projektantem swojej transformacji energetycznej.

Tego samego dnia odbędą się równolegle dwa ważne panele. W dyskusji „Energetyka, gospodarka, transformacja” poruszony zostanie temat stabilności dostaw energii i kosztów transformacji. Uczestnicy zastanowią się nad przyszłością magazynowania energii w Polsce i barierami legislacyjnymi, które mogą przyspieszyć lub opóźnić zmiany. Z kolei w panelu „Nowa mobilność” eksperci zajmą się zieloną transformacją transportu – od rozwoju infrastruktury, przez technologie wodorowe, LNG i paliwa syntetyczne, po przyszłość kolei dużych prędkości i transportu lotniczego.

W całej agendzie PRECOP 2025 znajdzie się ponad 20 paneli obejmujących kluczowe wątki transformacji: energetykę i bezpieczeństwo, mobilność, politykę klimatyczną UE, odpowiedzialny biznes i zielone finanse. W Katowicach eksperci wypracują wspólne rekomendacje przed szczytem klimatycznym ONZ COP30 w Belém.

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

