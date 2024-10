Urbanizacja na świecie postępuje w bardzo szybkim tempie. Prognozy zakładają przyspieszanie tego procesu w kolejnych dekadach. Do 2050 r. nawet 80 proc. światowej populacji będzie mieszkać w miastach.

To wiąże się z licznymi wyzwaniami dla społeczeństw, gospodarki, ale też dla środowiska. Nie brakuje negatywnych skutków urbanizacji, wśród nich wskazać można wzrost uprzemysłowienia, spadek różnorodności biologicznej, wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza, ale też wód czy gleby.

Do tego dochodzi zwiększenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. W miastach, gdzie siłą rzeczy więcej jest powierzchni betonowych, a mniej terenów zielonych, tworzą się miejskie wyspy ciepła.

Specyficzny mikroklimat staje się uciążliwy szczególnie w upalne letnie dni. W centrach polskich miast temperatury potrafią być nawet o 10 stopni Celsjusza wyższe niż na obrzeżach.

Tak więc miasta będą musiały aktywnie uczestniczyć w procesie ograniczania emisji, by wpisać się w unijny cel, jakim jest dojście Wspólnoty do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Skuteczne stawienie czoła zmianom klimatu wymaga świadomego podejścia lokalnych władz, firm i mieszkańców. Konieczna jest współpraca między samorządami a biznesem, który dostarcza innowacyjnych rozwiązań wspierających lokalne społeczności w dekarbonizacji, a także z ośrodkami naukowymi, administracją centralną i samymi mieszkańcami.

To trudne zadanie, ale daje też szansę na zastąpienie dotychczasowych tradycyjnych procesów nowoczesnymi rozwiązaniami przyszłości, z korzyścią dla środowiska, lokalnych społeczności, a finalnie, w dłuższej perspektywie, także dla budżetów samorządów.

Wiele ośrodków miejskich podjęło już działania na tym polu, wdrażając nowe rozwiązania, promując ruch rowerowy i pieszy, wymieniając flotę autobusów na elektryczne czy wodorowe, ograniczając w centrach ruch samochodów emitujących największe zanieczyszczenia. Od dłuższego czasu widoczny jest trend przywracania na placach miejskich terenów zielonych, powstają nasadzenia na dachach wiat przystankowych, rozwija się fotowoltaika, powstają inteligentne budynki.

Proces transformacji już się rozpoczął, ale zakres działań jest szeroki. Obejmuje kwestie transportowe, ale dotyka też takie obszary, jak budownictwo, ciepłownictwo, energetyka, oświetlenie ulic i obiektów. Wszystko to wymaga innowacji, wdrażania rozwiązań cyfrowych, oparcia się na nowych technologiach. A zatem jest też kosztowne. Trzeba jednak dalej iść w tym kierunku.

Jak powinny wyglądać miasta przyszłości? Jak ma przebiegać transformacja w praktyce? Jak decyzje urbanistyczne mogą się wpisywać w zielone strategie ośrodków miejskich? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą szukać uczestnicy debaty „Miasta w dobie zmiany klimatu”, która odbędzie się 2 października w Katowicach w ramach konferencji PRECOP. Przedstawiciele rządu, samorządów i biznesu rozmawiać będą między innymi o ochronie bioróżnorodności, planach adaptacji do zmian klimatu, energochłonnej architekturze i roli szarej infrastruktury w zielonej transformacji miast.

