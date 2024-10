„Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód. Państwa unijne powinny odmawiać zgody na inwestycje, które zagrażają osiągnięciu tego docelowego stanu. Od tej zasady są pewne odstępstwa i niektóre inwestycje, mimo że będą miały negatywny wpływ na rzeki, mogą zostać dopuszczone do realizacji. Jednak kopalnie do takich inwestycji nie należą” – wyjaśnia Dominika Bobek, radczyni prawna z Frank Bold, pełnomocniczka skarżących osób. „Nie mieszczą się w warunkach odstępstw określonych w dyrektywie. Kiedy polskie organy wydały kopalniom zgodę na wprowadzanie ścieków do rzek, to w naszej opinii naruszyły prawo unijne" – dodaje.

Skarga do Komisji Europejskiej jest skargą na naruszenie prawa unijnego przez władze państwa członkowskiego. Komisja Europejska może na jej skutek podjąć działania, które zobowiążą władze naszego kraju do zaprzestania naruszeń. W przeszłości narzędzie to zostało już – z powodzeniem – wykorzystane w naszym kraju w walce o przyrodę. Efektem skargi kilku organizacji ekologicznych na niedostateczną ochronę lasów było to, że KE wszczęła postępowanie naruszeniowe, a następnie wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na początku 2023 roku uznano, że Polska musi dostosować polskie prawo do standardów międzynarodowych.

Czytaj więcej Liderzy Greenpeace prześwietla programy partyjne. Co wynika z analizy? Zespół Greenpeace, organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, przeanalizował, co poszczególne komitety wyborcze proponują w sprawach kluczowych dla ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony przyrody. Co wynika z analizy?

„Rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie”

Jak zaznaczają działacze, wokół rzek toczy się nasze życie – to właśnie przy nich lokalizujemy bowiem miasta i czerpiemy z nich niezbędną do życia wodę. „Są bardzo złożonymi ekosystemami i nie powinniśmy ich traktować jako miejsca zrzucania ścieków. Obowiązujące nas prawo unijne nie pozostawia polskich rzek bez ochrony, problem w tym, że nie zostało właściwie zastosowane” – wskazują aktywiści.

Działacze organizacji Greenpeace zauważają, że rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie, ale coś znacznie dla nas cenniejszego, bo cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy. Jak podkreślają, to także nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje wsparcia. Tymczasem – jak wskazują aktywiści – w złym stanie jest już ponad 99 proc. polskich rzek. "Im bardziej zdegradowany ludzkim działaniem jest ekosystem rzeczny, tym mniejsza odporność rzek na różnego rodzaju zanieczyszczenia i katastrofy" – czytamy.