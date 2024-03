Wiemy jednak, że zmiana kursu polityki wymaga więcej niż listu otwartego. Mówi się, że każde pokolenie ma swoją misję. Przed naszym stoi jednak historyczna odpowiedzialność. Jesteśmy pierwszym pokoleniem z dostępem do pełni wiedzy o kryzysie klimatycznym i ostatnim, które może powstrzymać najgorsze. Ostatnie Pokolenie to nie grupa wiekowa. Ostatnie Pokolenie to my wszyscy, żyjący w momencie przełomu. To, co zrobimy dzisiaj, ukształtuje los ludzkości.

Mamy prawo się bronić. Wierzymy, że ludzkość zasługuje na przyszłość. Jako Ostatnie Pokolenie poprzez opór polityczny będziemy dążyć do tego, abyśmy na kryzysy odpowiadali solidarnością, wzajemną troską i działaniem przede wszystkim dla dobra ludzi.

Paliwa kopalne zabijają ludzi już dziś. To, co nazywa się mętnie zmianą klimatu, jest w rzeczywistości projektem ludobójczym. Wiemy to już od dekad. Nie nauka stoi więc na drodze działań. Wobec politycznego klinczu, który opanował również rząd Polski, mówimy: dosyć! Tym listem zamykamy trwającą już niemal 30 lat fazę negocjacji. Nie edukujemy, nie nagłaśniamy, nie prosimy. Działamy pokojowo, masowo, godzimy się na konsekwencje. Działamy raz za razem, do skutku. Działamy poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie.

Stawiamy ultimatum polskiemu rządowi: macie czas do wyborów samorządowych na przyjęcie naszych postulatów. Zignorowani przystąpimy do kampanii obywatelskiego oporu.

Ostatnie Pokolenie