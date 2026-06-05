Jak wskazują eksperci Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej – w porównaniu z 2000 r. liczebność pospolitych gatunków ptaków spadła o ponad 15 proc., zaś motyli łąkowych – o ponad 36 proc. Badacze zaznaczają, że kryzys bioróżnorodności postępuje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego głównymi przyczynami pozostają działalność człowieka, zmiany klimatu i degradacja środowiska.

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Eurostat: Populacje ptaków w Unii Europejskiej nadal maleją

Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w 2024 r. liczebność pospolitych gatunków ptaków w Unii Europejskiej była o 15,1 proc. niższa niż jeszcze w 2000 r.

Szczególnie wyraźny spadek odnotowano w przypadku gatunków związanych z terenami rolniczymi – ich populacja zmniejszyła się o 32,1 proc. Do tej grupy należą ptaki występujące na polach uprawnych, łąkach oraz w krajobrazie rolniczym z żywopłotami i zadrzewieniami śródpolnymi. Dane wskazują, że to właśnie one są najbardziej narażone na postępujące zmiany środowiskowe.

Eurostat jednocześnie zwraca uwagę, że oznaki stopniowej odbudowy wykazują populacje pospolitych gatunków ptaków leśnych. Proces ten obserwowany jest co prawda od 2010 r. ale jego tempo wciąż jest powolne.

Co istotne, ptaki należą do najlepiej monitorowanych grup zwierząt na świecie i stanowią ważny wskaźnik kondycji ekosystemów – dane te wpisują się więc w szerszy obraz pogarszającego się stanu bioróżnorodności.

Europa: Motyle znikają jeszcze szybciej niż ptaki

Naukowcy jeszcze bardziej zaniepokojeni są danymi dotyczącymi motyli łąkowych. Wskaźnik Grassland Butterfly Index – monitorujący liczebność 17 gatunków tych owadów – wskazuje, że ich populacja w Unii Europejskiej zmniejszyła się od 2000 r. o 36,5 proc. To niezwykle dużo.

Jak zauważają eksperci, oznacza to, iż spadek liczebności motyli jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku pospolitych gatunków ptaków.

Według Eurostatu wskaźnik ten także jest jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny stanu bioróżnorodności w Europie.

UNESCO: Bioróżnorodność ma się gorzej niż kiedykolwiek wcześniej

UNESCO podkreśla jednocześnie, że tempo utraty bioróżnorodności jest obecnie najwyższe w historii obserwacji. Organizacja wskazuje, że człowiek znacząco przekształcił już trzy czwarte powierzchni lądów oraz około 66 proc. środowiska morskiego na świecie.

Według danych około miliona gatunków roślin i zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem. Naukowcy wyjaśniają, że do najważniejszych czynników napędzających ten kryzys należą zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, gatunki inwazyjne oraz postępująca urbanizacja.