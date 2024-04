Od czego zależy jakość snu? Nowe ustalenia naukowców. Badanie objęło 18 krajów

Autorzy badania zauważyli również, że na jakość snu wpływa również szereg innych czynników, takich jak hałas, zanieczyszczenie światłem oraz jakość powietrza.

Zwrócili również uwagę na nierówność w dostępie do takich terenów na świecie. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, na terenie Unii Europejskiej tereny zielone są mniej dostępne wśród społeczności o niskich dochodach. Jak podaje organizacja Sustainable Earth, w Buenos Aires, dużym mieście o stosunkowo małej powierzchni zielonej, na obszarach gęsto zaludnionych na osobę przypada ok. 0,2 metra kwadratowego przestrzeni zielonej. To ogromna różnica w porównaniu z obszarami zamieszkiwanymi przez osoby o wysokich dochodach, gdzie na osobę przypada ok. 22,9 metra kwadratowego powierzchni zielonej.

Jak podkreśla główna autorka badania, dr Leanne Martin z Europejskiego Centrum ds. Środowiska i Zdrowia Ludzkiego na Uniwersytecie w Exeter, decydenci powinni podjąć wysiłek na rzecz zwiększenia poziomu zieleni w miastach, aby również w ten sposób wspierać zdrowie publiczne.